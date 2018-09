Von Holger Buchwald

Es sind alarmierende Zahlen: 350 Wohnungseinbrüche verzeichnete die Polizei im letzten Jahr allein in Heidelberg. Die Aufklärungsquote lag bei mageren 6,6 Prozent. Im Zuge der Polizeireform hat die Kripo nun den Tätern den Kampf angesagt: Gestern stellte Jochen Weber, Leiter der neu gegründeten Ermittlungsgruppe Eigentum, die Arbeit seines zwölfköpfigen Teams vor. Die Sondereinheit sitzt in der Hebelstraße über dem Mediamarkt und ist für den gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim zuständig. Und obwohl es in den ersten drei Monaten etwas schwierig war, weil sich die junge Truppe erst zusammenfinden und räumlich untergebracht werden musste, kann sie schon jetzt einen ersten großen Ermittlungserfolg verbuchen.

Als Jochen Weber gestern in sein Büro in der Hebelstraße über dem Mediamarkt kam, war es für ihn ein ganz normaler Dienstbeginn. Wieder einmal hatten seine Kollegen vom Streifendienst vier Einbrüche gemeldet - im Pfaffengrund, in Brühl und in Mannheim-Feudenheim. Nun gilt es, noch einmal an den Tatort zu fahren, mit den Opfern, aber auch ihren Nachbarn zu reden und die von den Kriminaltechnikern gesammelten Spuren auszuwerten. Besonders interessant ist für die Ermittler dabei die Arbeitsweise der Einbrecher. Haben sie das Schloss aufgebohrt oder die Tür aufgehebelt? So können die Polizisten schon erste Rückschlüsse ziehen, ob es sich eventuell um eine Serie handeln könnte. Nur in Ausnahmefällen wird die Ermittlungsgruppe noch in der Nacht alarmiert - wenn der Einbrecher auf frischer Tat geschnappt wird oder es sich um einen hohen Diebstahlschaden handelt.

Hintergrund Hintergrund > Einbrüche sind Straftaten, die die Opfer psychisch besonders stark belasten. Einige Studien gehen sogar davon aus, dass ein Viertel der Geschädigten danach über einen Umzug nachdenkt. Dabei ließen sie sich häufig verhindern: 40 Prozent der Einbrüche bleiben im Versuchsstadium stecken. "Wenn die Täter nach zwei oder drei Minuten nicht in die Wohnung gelangen, geben sie [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > Einbrüche sind Straftaten, die die Opfer psychisch besonders stark belasten. Einige Studien gehen sogar davon aus, dass ein Viertel der Geschädigten danach über einen Umzug nachdenkt. Dabei ließen sie sich häufig verhindern: 40 Prozent der Einbrüche bleiben im Versuchsstadium stecken. "Wenn die Täter nach zwei oder drei Minuten nicht in die Wohnung gelangen, geben sie meistens auf", weiß Kripochef Siegfried Kollmar. Auch Jochen Weber, Leiter der Ermittlungsgruppe Eigentum, hat in den drei Monaten seiner Tätigkeit viele Fälle erlebt, in denen die Einbrecher an guten Türen oder gesicherten Fenstern scheiterten oder von Alarmanlagen in die Flucht geschlagen wurden. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen informieren, wie man seine Wohnung wirksam schützen kann. Die Experten kommen vor Ort und schauen sich sämtliche Fenster und Türen an. Trotzdem werden viele erst auf dieses kostenlose Angebot aufmerksam, wenn sie selbst Opfer eines Einbruches werden. Info: Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, Römerstraße 2-4, Telefon 06221/ 991234. In Mannheim: L6,12, Telefon 0621 / 174 12 12. Tipps, wie man sich schützen kann, gibt es unter www.k-einbruch.de

[-] Weniger anzeigen

Für Kripochef Siegfried Kollmar zeigt die Ermittlungsgruppe Eigentum einen Vorteil der Polizeireform und der Zusammenlegung der Dienststellen in Mannheim und Heidelberg. Aus jedem Bereich wurde nur das Beste übernommen und auf das gesamte Gebiet ausgedehnt. So gab es die Sondereinheit bereits seit Längerem in der Quadratestadt. Mit Erfolg: Zuletzt hatten die Mannheimer Kollegen eine Aufklärungsquote von immerhin 13,6 Prozent. Nun werden alle Fälle im Bereich des Großpräsidiums zentral bearbeitet, Serien werden noch schneller erkannt und die personell aufgestockte Kriminaltechnik noch intensiver eingesetzt, wodurch noch mehr Spuren sichergestellt werden können.

Die Einbrecher operieren häufig in professionellen Banden. Das Thema beschäftigte sogar schon die Heidelberger Kommunalpolitik. Als CDU-Stadtrat Werner Pfisterer eine entsprechende Anfrage im Gemeinderat stellte, erhielt er die Antwort, dass der Schwerpunkt der Taten in Handschuhsheim, Neuenheim und Rohrbach liege. Laut Weber gibt es neuerdings auch viele Einbrüche im Pfaffengrund. Es sei keineswegs so, dass sich die Täter nur Villen aussuchten: "Sie steigen auch in ganz normale Wohnungen ein und schauen, was bei jungen Familien zu holen ist."

Immerhin: Zwei Dutzend solcher Taten sind nun aufgeklärt. Webers Team kam einer Gruppe auf die Schliche, die für eine ganze Serie von Einbrüchen in Leimen, Nußloch und Sandhausen verantwortlich sein soll. Seit Anfang dieser Woche liegt die Akte bei der Staatsanwaltschaft. Kollmar hofft bald auf weitere Erfolge.