Von Micha Hörnle

So viel Zersplitterung war nie: Nach der Kommunalwahl vor sechs Wochen werden 13 Gruppierungen in den 48-köpfigen Gemeinderat einziehen - beim letzten waren es nur zehn. Davon gehören drei zu den Großen: CDU (zehn Sitze), Grüne (10) und SPD (8). Von den zehn "Kleinen" bilden nur die "Heidelberger" mit vier Sitzen aus sich heraus eine Fraktion - dafür muss man mindestens drei Mandate haben, und eigentlich gilt das auch als das absolute Minimum für eine organisierte Arbeit im Rat. Sieben Vereinigungen (FDP, Freie Wähler, Generation-HD und die beiden Neulinge Die Linke und AfD) haben je zwei Sitze, "Heidelberg Pflegen und Erhalten" und die Piraten haben je einen Sitz. Bei diesen neun "ganz Kleinen" liegen Zusammenschlüsse in der Luft. Die RNZ gibt einen Überblick über den bisherigen Stand - der neue Rat konstituiert sich am Donnerstag, 24. Juli: Nur an einem ändert sich nichts: Das Würzner-kritische, "linke" Lager ist so stark wie nie - es kommt auf 28 der 48 Sitze.

> Die Überraschung: In der letzten Legislaturperiode bildeten die Grünen und Generation-HD eine Fraktionsgemeinschaft. Nun orientieren sich die zwei Räte von Generation-HD neu: Sie bilden mit der GAL (zwei Sitze) und Heidelberg Pflegen und Erhalten ("Lepanto-Liste", 1) eine gemeinsame Fraktion: "Wir wollten ein Zusammengehen auf Augenhöhe", sagt Michael Pfeiffer, der für Generation-HD neu ins Rathaus einziehen wird. Dennoch strebt er ein gutes Verhältnis mit den Grünen an, mit denen seine Vereinigung erst vor drei Monaten die gemeinsame Liste für die Kommunalwahl aufgekündigt hatte. Überhaupt hält er nicht viel vom Lagerdenken und der Polarisierung: "Wir wollen Brücken bauen, mit allen reden und harmonisch zusammenarbeiten." Das sieht auch Judith Marggraf von der GAL so. Sie kennt Pfeiffer schon länger und wollte ihn für ihre Gruppierung gewinnen, "doch Generation-HD war schneller". Dass Generation-HD nicht mehr mit den Grünen zusammengehen wird, ist für sie klar: "Bei einer großen Gruppierung wären die zwei Räte doch völlig untergebuttert worden." Und für eine Allianz mit der Linken oder Bunten Linken, waren Generation-HD - und auch die GAL - "nicht links genug". Gerade auf den Feldern Verkehrspolitik und Integration gebe es eine große Schnittmenge zwischen beiden Vereinigungen. An der bisherigen Fraktionsgemeinschaft zwischen GAL und Heidelberg Pflegen und Erhalten ändert sich nichts. Mit insgesamt fünf Räten ist die neue Fraktionsgemeinschaft die viertstärkste Kraft im Rat.

> Das Naheliegende: Inhaltlich stehen sich FDP und Freie Wähler sowieso schon nahe, beide sehen sich als integrale Bestandteile des "bürgerlichen Lagers". Die auf zwei Räte halbierten Liberalen suchten nun den Schulterschluss, allerdings weniger als formelle Fraktions-, sondern als Arbeitsgemeinschaft: Man will gemeinsam bei der Besetzung von Ausschüssen antreten und nur im Bedarfsfall politisch zusammenarbeiten: "Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, und als Liberale kennen wir sowieso keinen Fraktionszwang", erklärt Michael Eckert (FDP). Schon im letzten Rat "hatten wir eine gute Kooperation" (Eckert). Die AG aus insgesamt vier Räten - damit neben den "Heidelbergern" die fünftstärkste Kraft im Rathaus - sieht sich "als Scharnier für möglichst einmütige Entscheidungen im Gemeinderat".

> Das Unerwartete: Drei "Neulinge" im Rat wollen zusammenarbeiten: die Linke (zwei Sitze) und die Piraten (ein Sitz). Man habe festgestellt, dass "es auf wichtigen Politikfeldern eine große Übereinstimmung" gebe, so die drei Räte. Das betreffe vor allem die Themen Soziales, Armutsbekämpfung, Transparenz, Bürgerbeteiligung, Jugendpolitik, Inklusion und Barrierefreiheit. Zugleich kündigte die neue Fraktion an, den Modellversuch "fahrscheinloser Nahverkehr" zu prüfen. Ungewöhnlich ist die neue Gemeinschaft, da die Linke im Wahlkampf ursprünglich ein Zusammengehen mit der Bunten Linken angekündigt hatte. Allerdings schienen die beiden, vor allem wegen ihrer Traditionen, zu unterschiedlich: Die Linke ist eine Partei, die Bunte Linke begreift sich als Sprachrohr der Bürgerinitiativen.

> Die Isolierten: Keinen Bündnispartner suchten die Linken, die AfD fand keinen. Letztere sieht sich als Teil des bürgerlichen Lagers und hätte gern mit den "Heidelbergern" eine Fraktion gebildet, was die aber gleich nach der Wahl ablehnten. Unterdessen forderte die Kreisvereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) in einem offenen Brief an den Gemeinderat, die AfD zu isolieren: Alle Gruppierungen sollten es ablehnen, mit der eurokritischen Partei zusammenzuarbeiten oder ihren Anträgen zuzustimmen. Die Begründung: Die AfD sei eine Ansammlung von Rechtspopulisten oder gar Nationalisten und "fest am rechten Rand des Parteienspektrums verankert". Da mache auch deren Heidelberger Verband keine Ausnahme: Ihr Gemeinderat Matthias Niebel habe auf der AfD-Homepage "einen umstrittenen Auftritt von Nigel Farage, dem Vorsitzenden der rassistischen britischen UKIP-Partei, bei der ,Jungen Alternative für Deutschland' bejubelt". Niebel streitet das auch nicht ab, wehrt sich aber gegen das Etikett "nationalistisch": "Wir kommen aus der Mitte der Gesellschaft." Die VVN-BdA selbst ist auch nicht unumstritten. Der baden-württembergische Verfassungsschutz bezeichnete sie 2009 als "linksextremistisch beeinflusste Organisation".