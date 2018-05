RNZ. Mittlerweile werden sie vielen Pendlerinnen und Pendlern aufgefallen sein: Die beiden Abfahrtsmonitore am Nordausgang des Heidelberger Hauptbahnhofs. Auf den neuen Bildschirmen können sich ÖPNV-Kunden in Echtzeit über die Anschlussmöglichkeiten ins Verkehrsnetz der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) informieren.

Die beiden Monitore wurden bereits Ende September montiert und durchliefen seitdem eine mehrwöchige Testphase, die nun erfolgreich beendet wurde. Jetzt konnten sich Martin in der Beek, technischer Geschäftsführer der RNV, Michael Jäger, Geschäftsführer der Heidelberger Straßen und Bergbahn GmbH (HSB), sowie Bahnhofsmanager Hans-Jürgen-Vogt vor Ort von der Funktion der neuen Anlage überzeugen. "Mit diesem System wollen wir den Menschen den Umstieg vom Regionalverkehr zum ÖPNV noch einfacher machen", so Martin in der Beek. "Vor allem für Pendler, die mit der Bahn nach Heidelberg anreisen und schnell ihren nächsten Anschluss erwischen müssen, ist dieses System eine Erleichterung", sagte in der Beek.

Auch Michael Jäger ist hochzufrieden mit der neuen Technik, die durch die HSB als Eigentümerin der Infrastruktur finanziert wurde. "Der Anzeiger ist ein weiteres Puzzleteil für mehr Kundenservice und damit für eine größere Attraktivität des ÖPNV." Marc Pätschke, der zuständige Projektverantwortliche bei der RNV, ist ebenfalls glücklich über den Erfolg des Projektes - zumal es eine Eigenentwicklung ist, die auf bereits vorhandenen Fahrgastinformationssystemen des Verkehrsunternehmens aufbaut.

"Das ist ein weiterer innovativer Schritt zu einer schnellen und effektiven Information und damit auch zu mehr Kundenzufriedenheit", so Pätschke. Außerdem freute er sich über die Unterstützung bei dem Projekt. "Wir bedanken uns ganz besonders bei Bahnhofsmanager Hans-Jürgen-Vogt, der von unserer Idee von Anfang an überzeugt war und uns kräftig unterstützt hat", verriet der Ingenieur. Auch die Denkmalschutzbehörde der Stadt Heidelberg habe das Vorhaben äußerst konstruktiv begleitet.

Sämtliche Fahrgastinformationen, wie sie auch auf den Anzeigern am Heidelberger Hauptbahnhof zu sehen sind, sind außerdem via Handy-App "RNV Start.Info" abrufbar. Fahrgäste, die über ein Mobiltelefon mit Java, Android beziehungsweise iOS-System verfügen, können sich mit dem kostenlosen Programm über aktuelle Abfahrtszeiten und Verbindungen informieren.

Info: Alles über RNV Start.Info sowie eine Installationsanleitung gibt es unter www.rnv-online.de/handyservice. Eine Ausweitung des Systems für weitere Geräte (iPad, WindowsPhone) steht kurz vor dem Abschluss.