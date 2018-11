ani. In Sachen Willkommenskultur ist Heidelberg auf dem richtigen Weg: Im Dezember beschloss der Gemeinderat, dass im Landfried-Komplex ein "International Welcome-Center" entstehen soll, in das auch die Ausländerbehörde einziehen wird. Kürzlich verkündete nun die Stadt Mannheim, dass in Kooperation mit Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis ab Juli ebenfalls ein "Welcome-Center" auf den Weg gebracht werden soll.

Wird es also in der Stadt bald zwei Welcome-Center geben? Nein, tatsächlich bleibt es bei einem. Denn bei dem Gemeinschaftsprojekt der Städte Mannheim und Heidelberg sowie des Rhein-Neckar-Kreises entsteht nicht wirklich ein "Center". Vielmehr werden dabei drei Lotsen-Stellen geschaffen, die für internationale Fachkräfte zuständig sind.

"Der Lotse wird bei uns Fach- und Führungskräfte unterstützen", erklärt Bürgeramtsleiter Bernd Köster, "und er wird selbstverständlich in unserem Welcome-Center angesiedelt sein, das geht Hand in Hand". Es handle sich bei der Stelle um einen weiteren Baustein im Gesamtkonzept. "Es war logisch, dass sich Heidelberg beteiligt", erklärt Köster weiter. Die Kosten für die Lotsenstelle liegen für die Stadt bei Null - sie wird zu 100 Prozent aus Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert.

Das Welcome-Center im Landfried-Komplex wird aber nicht nur Fach- und Führungskräfte, sondern alle, die hier ankommen, also etwa auch Flüchtlinge, begrüßen. Es wird alle Migranten bei Einreise, Wohnungssuche und sämtlichen Behördengängen unterstützen, sie aber auch durch Veranstaltungen, die in Zusammenarbeit mit dem Interkulturellen Zentrum organisiert werden, willkommen heißen. Derzeit läuft der Bauantrag. Anfang September soll die Ausländerbehörde dort einziehen können.