Von Holger Buchwald

Die Abzocke mit der Spielgemeinschaft "Lotto 3000" sorgte im Herbst 2011 bundesweit für Schlagzeilen. Nun hat die Staatsanwaltschaft Mannheim gegen vier Personen Anklage wegen Erpressung, strafbarer Werbung und Betrugs erhoben. Einer der Hauptbeschuldigten ist ein Rechtsanwalt aus Heidelberg. Auf Antrag der Anklagebehörde sitzt er in Untersuchungshaft.

Bereits vor drei Jahren schilderte Miriam L. (Name geändert) der RNZ, wie die Betrugsmasche funktionierte. Sie habe von einem angeblichen Mitarbeiter eines Versandhandels, bei dem sie gelegentlich bestellte, einen Anruf erhalten, ob sie als "treue Kundin" nicht an einer Lotterie teilnehmen wolle. Zwar habe sie das Angebot abgelehnt, trotzdem wurde sie kurz darauf mit Telefonaten und Briefen bombardiert: Sie habe mit "Lotto 3000" einen Vertrag abgeschlossen und müsse jetzt monatlich 69 Euro bezahlen, hieß es darin. Der Heidelberger Rechtsanwalt verlangte von ihr wenig später nebst Gebühren 113,77 Euro. Mehrmals am Tag meldete sich daraufhin eine Computerstimme und drohte mit dem Gerichtsvollzieher. Miriam L. machte daher von der Möglichkeit Gebrauch und hörte den Anruf noch einmal ab, mit dem sie angeblich den Lotto-Vertrag abgeschlossen hatte. Auf dem Mitschnitt fehlten aber der Anfang und das Ende des Gesprächs. Auf Anraten der Verbraucherzentrale zahlte sie nichts.

Miriam L. war kein Einzelfall. Die Staatsanwaltschaft Mannheim geht inzwischen von über 30.000 Geschädigten aus, 5000 von ihnen waren älter als 80 Jahre. 42.362 Mahnungen wurden verschickt, davon 9442 mit dem Absender des beschuldigten Rechtsanwalts. Sechs der "Lotto 3000"-Opfer mussten gar 1000 Drohanrufe und mehr ertragen. Wie bei L. wurde zunächst mit dem Gerichtsvollzieher gedroht, danach wurden die Telefonate jedoch immer aggressiver und bedrohlicher. "Heute morgen musste ich zu meinem Chef ins Büro. Da ist es wie in einem Metzgerladen, kalt und alles mit Stahl und Metall", behauptete ein angeblicher "Lotto 3000"-Mitarbeiter zum Beispiel: "Er schrie mich schon wieder an: Du Drecksau, Dein Kunde hat noch immer nicht bezahlt, was denkst Du Dir eigentlich? Schau Dir meinen Hund an, er hat nur noch ein Ohr. Das könnte auch Dir passieren."

Als der beschuldigte Anwalt im November 2011 mit den Vorwürfen von Miriam L. konfrontiert wurde, behauptete er noch, dass er mögliche Unregelmäßigkeiten überprüfen werde. Die Staatsanwaltschaft Mannheim glaubt inzwischen aber, dass er in Wahrheit die Anrufe des Callcenters selbst initiiert habe. Zudem wirft die Anklage ihm Geldwäsche mit einem Gesamtschaden von rund 850.000 Euro vor.