Integrationsministerin Bilkay Öney saß am Mittwoch bei der Bürgerinformation auf dem Podium. Foto: Archiv

if. Zwei Twitterbeiträge der Integrationsministerin, am Mittwoch in der RNZ veröffentlicht, veranlassen Oberbürgermeister Eckart Würzner zu scharfen Worten gegenüber der Ministerin.

Bilkay Öney hatte getwittert: "Bürgermeister Gerner (SPD) aus HD (Europäische Städtekoalition gegen Rassismus) sieht sich wegen Flüchtlingen überfordert. Keine Pointe." Und außerdem: "Ich überlege noch, was ich besorgten Bürger/innen sage, deren Pferde vor Flüchtlingen scheuen. Oder den Kassiererinnen bei Lidl... Any idea?" Sozialbürgermeister Gerner hatte zuvor gefordert, die Belegung der Notunterkunft auf unter 2000 Menschen zu reduzieren. "Alles andere überfordert den Heidelberger Süden", so der SPD-Politiker.

Der OB erklärt hierzu: "Ich erwarte, dass das Land und erst recht die zuständige Ministerin alle Ressourcen darauf verwenden, eine Lösung für die Menschen in und neben der Notunterkunft zu finden, anstatt diejenigen zu verunglimpfen, die hilfsbereit sind. Ich habe von der Integrationsministerin mehr Respekt vor den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt erwartet, ganz gleich, ob es sich um Kassiererinnen, Reiter oder Bürgermeister handelt. In Heidelberg haben in den vergangenen Jahren viele Menschen gemeinsam eine gute Integrationsarbeit aufgebaut. Diese gute Grundlage darf nicht zerstört werden, indem das Land den Bogen überspannt. Trotz größtem Verständnis für die Situation bei der Flüchtlingsaufnahme kann ich diese Zahl, auch im Sinne der Flüchtlinge selbst und der Kirchheimer, nicht akzeptieren. Wir erwarten, dass die Vereinbarungen eingehalten werden."

Am Samstag hatte Würzner die Schaffung neuer Unterkünfte für die Erstaufnahme gefordert. Es müsse endlich etwas passieren, denn es könne nicht sein, "dass wir in Nordbaden 70 Prozent der Flüchtlinge des Landes aufnehmen".