Die NPD Baden-Württemberg hat am Montag bei der Stadt Heidelberg beantragt, am Tag der Deutschen Einheit eine Versammlung samt Aufmarsch auf dem Bismarckplatz durchführen zu dürfen. Oberbürgermeister Eckart Würzner kündigte an, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Aufmarsch der Rechtsextremisten zu verhindern.

100 Teilnehmer aus der Region erwartet der NPD-Landesverband zu der Versammlung, sagte dessen Geschäftsführer Alexander Neidlein auf RNZ-Anfrage. Die Veranstaltung soll von 13 bis 19 Uhr stattfinden, auf dem Bismarckplatz sei eine Kundgebung geplant. Davor und danach gebe es einen Demonstrationszug. Die Routen des Aufmarsches sind nicht bekannt. Wer von NPD-Seite auf dem Bismarckplatz reden werde, wollte Neidlein nicht veröffentlichen. Man habe aber ein "offenes Mikrofon, wer etwas sagen will, kann das tun", erklärte er. Das Motto der NPD-Demo zeugt von dem besonderen Geschichtsverständnis dieser Gruppierung: "Deutschland einig Vaterland - im Gedenken an Kurfürst Otto von Bismarck" laute es, so Neidlein. Bislang ist nicht bekannt, dass der erste Reichskanzler des Deutschen Reiches die Kurfürstenwürde innehatte. Die Kurfürsten hatten die Aufgabe, den König des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zu wählen. Dieses hat 1806 aufgehört zu existieren - Bismarck kam neun Jahre später zur Welt.

Im Rathaus werden allerdings nicht die Geschichtskenntnisse der NPD geprüft. Die Verwaltung muss streng nach Gesetz untersuchen, ob die Veranstaltung der Rechtsextremisten durchführbar ist, ob von der Versammlung beispielsweise eine Gefahr ausgeht. Dafür gab es gestern Gespräche mit der Polizei sowie mit den Veranstaltern. Polizeisprecher Harald Kurzer sagte: "Die Polizeidirektion bereitet sich auf alles vor", man werde auch Kräfte der Bereitschaftspolizei benötigen. Denn: "Wir rechnen mit Gegendemonstrationen." Am Dienstag will die Stadtverwaltung ihre Entscheidung bekannt geben. Bei einer Ablehnung, so kündigte NPD-Vertreter Neidlein an, werde man vor das Verwaltungsgericht Karlsruhe ziehen. Dort wurde bestätigt, dass sich für diesen Fall schon der NPD-Anwalt angekündigt habe. Sollte das Gericht entscheiden müssen, werde das "rechtzeitig" - also heute - geschehen, so ein Gerichtssprecher.

Oberbürgermeister Würzner sagte am Montag, er wolle alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, die Veranstaltung zu untersagen. "Heidelberg ist eine weltoffene und tolerante Stadt, in der Menschen von über 150 unterschiedlichen Nationalitäten friedlich zusammenleben", so Würzner, "hier in Heidelberg ist kein Platz für Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit." Der Gemeinderat, der heute Nachmittag tagt, soll eine Resolution gegen den Aufmarsch verabschieden.

Derweil beantragten der DGB und die Grünen Gegendemonstrationen von 12 bis 20 Uhr vor dem Hauptbahnhof und auf dem Bismarckplatz. Auch die Gemeinderatsfraktionen von CDU, FDP, Heidelbergern und Freien Wählern laden zu einer gesonderten Gegenveranstaltung ein: "Wir rufen alle aufrechten Heidelberger Bürger dazu auf, sich am Mittwoch um 13 Uhr zu einer Diskussion zum Thema Bürger- und Freiheitsrechte auf dem Bismarckplatz einzufinden", hieß es am Montagabend nach einer gemeinsamen Sitzung des "bürgerlichen" Lagers. Allerdings lehne man eine gemeinsame Demonstration mit den "Linken" ab.

