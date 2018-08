Der Regelunterricht in der städtischen Musik- und Singschule kann halbjährlich begonnen werden (das nächste Mal im April). Hierzu gehören Chöre sowie der Unterricht in allen Orchester- und vielen weiteren Instrumenten. Hinzu kommt ein wachsendes Angebot an Zusatzkursen: Im Februar beginnen das Instrumentenkarussell, die Eltern-Kind-Kurse sowie der Workshop für freie Improvisation.

Hintergrund

Der Regelunterricht in der städtischen Musik- und Singschule kann halbjährlich begonnen werden (das nächste Mal im April). Hierzu gehören Chöre sowie der Unterricht in allen Orchester- und vielen weiteren Instrumenten. Hinzu kommt ein wachsendes Angebot an Zusatzkursen: Im Februar beginnen das Instrumentenkarussell, die Eltern-Kind-Kurse sowie der Workshop für freie Improvisation. Im März und Mai gibt es Wochenendkurse zu Jazzimprovisation und Songwriting. Im April beginnen zudem viele Halbjahreskurse, zum Beispiel in Musiktheorie oder die instrumentalen Einsteigerkurse.

Für Vorschulkinder gibt es neben der Eltern-Kind-Gruppe für Kinder ab zehn Monaten die Musikalische Früherziehung für Kinder ab vier Jahren und Violinunterricht nach der Suzuki-Methode für Kinder von vier bis sechs Jahren.

Für Grundschulkinder umfassen die zahlreichen Kurse nicht nur einzelne Instrumente, sondern auch Tanzkreis und szenisches Spiel, Chor, Stimmbildung und Musiktheorie.

Für Jugendliche und Erwachsene gibt es die gleichen Instrumentalfächer wie für Grundschüler, dazu Rock und Pop, Gesang, Musiktheorie, Afrikanische Musik, Jazzklavier.

Viele Zusatzangebote sind für Schüler des Regelunterrichtes gratis. Für Inhaber des "Heidelberg-Pass Plus" werden zudem die Kosten für Kinder unter elf Jahren komplett von der Stadt getragen, ab elf Jahren immer noch 50 Prozent des Kurspreises.

Infos und Anmeldung: www.heidelberg.de/musikschule



