if. Wer kennt es nicht, das sagenumwobene Schlaraffenland, wo Milch und Honig fließen und die gebratenen Tauben einem gleich in den Mund fliegen. Nun gut, auf den Heidelberger Feldern muss sich der Genießer noch ein bisschen anstrengen, um an die Früchte und das Gemüse zu kommen. Dennoch haben manche Zeitgenossen offenbar das Gefühl, wirklich im Schlaraffenland zu sein. Denn: Sie säten nicht und ernten jetzt doch. Sehr zum Ärgernis der Landwirte, die viel Zeit und Geld in die Aufzucht der Pflanzen steckten.

Wie unverfroren die Obstdiebe sind, davon berichtet Stefanie Glenk aus Handschuhsheim der RNZ: "Vor einigen Tagen traf ich in einem Hofladen im Handschuhsheimer Feld auf eine völlig aufgelöste Landwirtin. Die sonst stets gut gelaunte Frau, die auch immer eine Handvoll mehr auf die Erdbeerkörbchen packt oder Kindern Beeren zusteckt, war fassungslos über die Dreistigkeit ihrer Mitbürger. Nachts war sie von Geräuschen vor dem Haus geweckt worden, und als sie aus dem Fenster sah, kam gerade eine mit Plastiktüten beladene Gestalt aus dem Tomatentunnel - direkt vor ihrem Schlafzimmerfenster. Als sich der Mann entdeckt fühlte, flüchtete er auf dem Mofa und hinterließ nicht eine, sondern gleich mehrere Tüten mit reifen Tomaten. Aber das ist keine Ausnahme. So bekam ich weitere Geschichten zu hören - von einer nicht mehr ganz fußfesten Oma, die auf ihren Rollator kletterte und sich wagemutig am Zaun hängend nach Kirschen reckte. Von einer Frau samt Hündchen, die direkt neben der gerade erntenden Besitzerin vom Rad stieg, Körbe auspackte und begann, Himbeeren zu ernten. Das Fass zum Überlaufen bringen dann die Antworten, die das Selbstverständnis der ,Genießenden' zeigen. Gibt sich die Landwirtin als eigentliche Besitzerin der ,schnellen Ernte' zu erkennen, bekommt sie oft zu hören: ,Es waren ja nur zehn Stück.'"

Aber nicht nur auf Essbares haben es die Diebe abgesehen. So wurden im letzten Jahr im Handschuhsheimer Feld stapelweise klappbare Kisten gestohlen. Den Tätern ging es um das Pfandgeld. Seit dieser Zeit lassen die Gärtner das Material nicht mehr im Freien liegen.

Ganz übel hat es auch den Hobbywinzer Siegfried Rehn aus Rohrbach erwischt. In diesem Frühjahr wurden ihm bereits an die 10.000 Weinblätter gestohlen. Direkt vom Stock abgezwickt und abtransportiert. Wie er auf diese Zahl kommt? Durch einfache Multiplikation. Denn an jedem seiner gut 250 Rebstöcke fehlten etwa 40 Blätter. Rehn weiß auch, was mit den Blättern passiert: Eingelegt, gerollt und mit Reis gefüllt, landen sie vermutlich auf den Tellern der Diebe. Was die Mundräuber wahrscheinlich nicht wissen: An den Stellen, an denen die Blätter fehlen, bilden sich nur noch "Geiztriebe", die einen wesentlich höheren Pflegeaufwand erfordern.

Aber nicht nur die Weinblätter sind begehrt, sondern ganze Rebstöcke werden aus dem Boden gegraben. Hans Christian Winter musste sich nicht nur ärgern, weil sechs Stöcke fehlten - die dreisten Diebe hatten gleich eine komplette Rebstockreihe mitgehen lassen.