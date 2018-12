Von Stefan Meyer

Mit müheloser Eleganz umfährt das weiße Schlauchboot die Bojen, die unweit der Neckarinsel vor dem Iqbal-Ufer verankert sind. Das Wasser peitscht gegen die Außenwand, während das Boot eine scharfe Wende vollführt und rasant wieder abdreht. Schon ein kurzer Blick auf das Geschehen macht deutlich: Wer den Slalom mit derartiger Präzision durchfährt, betreibt mehr als nur ein Hobby. Hier geschieht seriöser Wassersport.

"Mit dem Schlauchboot fängt man an", erklärt Barbara Bauer, die Jugendleiterin des Motor-Boot-Clubs (MBC). Aufmerksam beobachtet sie, wie ihre Schützlinge Alina, Alisa und Vivien auf dem Neckar ihre Runden drehen und den Geschicklichkeitsparcours möglichst schnell und fehlerfrei durchfahren. Ab acht Jahren ist es erlaubt, das sechs PS starke Schlauchboot zu lenken. Vom Talent der drei Mädchen ist die Trainerin überzeugt: "Die haben das richtig drauf."

Seit 1983 wird beim MBC die motorisierte Wassersportart betrieben, die in der öffentlichen Wahrnehmung zumeist im Schatten anderer Sportarten steht. Gerade darin liegt jedoch auch der Reiz, wie die 12-jährige Alisa bestätigt: "Es ist einfach etwas anderes. Die meisten spielen Fußball oder Handball und staunen nicht schlecht, wenn ich ihnen erzähle, dass ich Schlauchbootslalom fahre." Dabei ist die Sportart erstaunlich günstig: Mehr als der jährliche Mitgliedsbeitrag in Höhe von 15 Euro ist für Jugendliche nicht fällig, den Rest stellt der MBC. Allerdings ist das Slalomfahren auf dem Neckar ein eher kurzweiliges Vergnügen, da die Saison nur von Mai bis Mitte September dauert und bei Regen oder gar Gewitter der Fluss umgehend verlassen werden muss.

Wie schwierig ist es eigentlich, so ein Boot zu lenken? "Das kommt ganz auf das Training an", erzählt die 16-jährige Jasmin. Jeden Samstag treffen sich die Nachwuchssportler zum Training, stets mit dem Ziel vor Augen, immer schneller zu werden. Mit zunehmender Altersklasse werden die Parcours anspruchsvoller. Sobald die jungen Bootsführer 14 Jahre alt werden, ist es ihnen gestattet, in die nächste Klasse aufzusteigen und auf das MS11 zu wechseln. Dieses 15 PS starke Boot ist nicht nur schneller, sondern mit seiner kantigen Spitze auch optisch imposanter. Kein Wunder, dass Alisa, Vivien und Alina gar nicht darauf warten können, es der etwas älteren Jasmin gleichzutun und mit dem MS11 über das Wasser zu jagen. Bis es aber so weit ist, steht erst einmal ein anderes Highlight an: Am Wochenende findet in Heidelberg die Landesmeisterschaft in der Schlauchboot- und MS11-Klasse statt. Insgesamt 60 Athleten werden sich auf dem Neckar messen - und natürlich sind auch Alina, Alisa, Vivien und Jasmin dabei.

Info: Die Wettkämpfe beginnen auf Höhe der Neckarwiese um 10 Uhr. Um 16 Uhr schließt sich das 3. MBC-Fischerstechen an.