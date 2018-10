Von Holger Buchwald

Aus Eifersucht und Rache hat nach Ansicht der Ermittler ein 60-jähriger Mann in der Nacht zum 20. Oktober letzten Jahres die 59-jährige Cornelia F. in der Tischbeinstraße in Handschuhsheim getötet. Gestern erhob die Staatsanwaltschaft Heidelberg Anklage wegen Mordes. Aus "niedrigen Beweggründen", so Pressestaatsanwalt Jochen Braig, habe der Mann seine langjährige Bekannte in ihrem Vorgarten erstochen. Damit droht dem mutmaßlichen Täter eine lebenslange Gefängnisstrafe. Der Prozesstermin steht noch nicht fest.

Die Psychotherapeutin Cornelia F. und der mutmaßliche Mörder hatten sich seit Jahren gekannt. Während eines Tangotanzkurses kamen sich die beiden näher. Bei den ehemaligen Mittänzern sorgt die Bluttat noch heute für Unruhe. Nach der Trennung hätten die beiden Stress miteinander gehabt, der mutmaßliche Täter habe sich auf der Tanzfläche manchmal daneben benommen und die neuen Partner von Cornelia F. "dumm angemacht", erinnert sich eine Frau. Dass der Streit solch gewalttätige Züge annehmen könnte, habe aber niemand für möglich gehalten.

Trotzdem hörte man auch in der Heidelberger Tangoszene davon, dass der 60-Jährige Cornelia F. nachstellte. Die Psychotherapeutin berichtete von zerkratzten Motorhauben, fühlte sich belästigt und verfolgt. Vor dem Heidelberg Familiengericht erwirkte sie deshalb im Rahmen eines Gewaltschutzverfahrens ein Annäherungsverbot, gegen das ihr Verehrer Rechtsmittel einlegte. Nur wenige Tage vor dem Mord erfuhr er, dass sein Widerspruch erfolglos gewesen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen lauerte der 60-jährige Dossenheimer Cornelia F. vor ihrem Haus auf und stach auf sie ein. Passanten fanden den mutmaßlichen Täter am Morgen danach völlig betrunken und nicht mehr ansprechbar auf einem Fußweg am Neckar. Als der Mann in einer Klinik wieder zu sich kam, gestand er, seine Bekannte umgebracht zu haben. Kurz darauf wurde die Leiche in der Tischbeinstraße entdeckt. Die Obduktion ergab später, dass die 59-Jährige "unmittelbar nach Zufügen der zahlreichen Stichverletzungen" verstorben sei. Die Tat wurde erst jetzt angeklagt, weil der Beschuldigte psychiatrisch begutachtet werden musste. Von einer möglichen eingeschränkten Schuldfähigkeit in Folge einer psychischen Störung oder übermäßigen Alkoholkonsums ist nun aber nicht mehr die Rede.

Der Mord in Handschuhsheim zeigt die Hilflosigkeit von Justiz und Strafverfolgungsbehörden im Umgang mit gewalttätigen Stalkern. Regelmäßig, so Abteilungsleiter Stephan Beichel-Benedetti, habe das Familiengericht mit Gewaltschutzverfahren zu tun. Was folgt, sind Eilverfahren mit einer schnellen Entscheidung. Doch kein Annäherungsverbot könne verhindern, dass es immer wieder zu Übergriffen komme. Bei einer Fachtagung diskutierten Richter, Staatsanwälte und Polizisten vor einigen Wochen, wie man dieses Problem lösen könnte. Doch alle Beteiligten waren ratlos. Für eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik fehlt die akute Eigen- und Fremdgefährdung. "Letztere ist nicht mehr gegeben, wenn der Vorfall bereits einige Tage her ist", bedauert die Betreuungsrichterin Ingeborg Römhild-Klose. Und auch ein Haftbefehl kommt bei einer reinen Belästigung nicht infrage. "Keiner kommt da ran, weder das Betreuungs- noch das Familiengericht oder die Staatsanwaltschaft", bedauert die Richterin.