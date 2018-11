rie. Nach der Bluttat in Handschuhsheim gehen die Ermittler offenbar davon aus, dass die 59-jährige Psychologin Cornelia F. in der Nacht zum Sonntag zwischen 1.30 und 1.55 Uhr getötet wurde. Für diesen Zeitraum werden Zeugen gesucht, die "Schreie oder Hilferufe im Bereich der Tischbeinstraße wahrgenommen" haben. Außerdem fragen Polizei und Staatsanwaltschaft: "Wer hat eine Person am frühen Sonntagmorgen nach 2 Uhr gesehen, die von der Mannheimer Straße (Wieblinger Seite) über den Wehrsteg und den schmalen Pfad parallel des Neckars bis hin zum Reiterverein lief?". Zeugen sollten sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 06221 / 992421 melden.

Auf diesem Pfad in Höhe des Reitervereins hatten Passanten den mutmaßlichen Täter am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr schlafend und volltrunken aufgefunden. Rettungskräfte brachten den 60-Jährigen in einer Heidelberger Klinik, wo er seinen Rausch ausschlief und dann sagte, er habe in der Nacht zuvor eine Bekannte getötet. Polizisten fanden die Leiche der 59-jährigen Psychologin kurz darauf im Vorgarten ihres Reihenhauses in der Tischbeinstraße.

Nach RNZ-Informationen wohnte der Mann, der am Montag ein umfassendes Geständnis abgelegt hat, in Dossenheim. Über die Hintergründe und den Ablauf der Tat schweigen sich Staatsanwaltschaft und Polizei weiter aus. Man ermittele momentan im Umfeld der Getöteten und des Tatverdächtigen, heißt es. Eine gemeinsame Pressemitteilung enthielt gestern neben den Zeugenaufrufen lediglich das Ergebnis der Obduktion: Das Opfer sei mit mehreren Messerstichen getötet worden. Ob der Mann die Tat im Rausch begangen oder erst danach Alkohol getrunken hat, will die Erste Staatsanwältin Dorothée Acker-Skodinis nicht sagen. Auch alle anderen Nachfragen beantwortet sie wortgleich: "Dazu kann ich aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen."

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen Mordes - nicht wegen Totschlags. Sie geht also von einer besonders verwerflichen, vorsätzlich ausgeführten Tat aus. Als Mörder gilt laut Strafgesetzbuch, "wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln (...) einen Menschen tötet".