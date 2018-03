hob. Die Anpassung des Moonliner-Konzepts bleibt in der Warteschleife. Da sich der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen hatte, die Nachtbusse bis auf wenige Ausnahmen auf dem gewohnten Linienweg fahren zu lassen, vertagte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag die Entscheidung in dieser Sache. "Wenn wir schon einen Jugendgemeinderat und einen Fahrgastbeirat haben, sollten diese auch noch einmal über die Änderungen diskutieren dürfen", begründete Jan Gradel (CDU) einen entsprechenden Antrag seiner Fraktion. Die beiden Gremien hatten dem neuen Konzept der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) bereits zugestimmt.

Zwar waren alle Stadträte dafür, die Betroffenen zu hören. Dies dürfe aber nicht dazu führen, dass die Entscheidung über das Moonliner-Konzept noch lange auf sich warten lasse. Der Gemeinderat müsse möglichst noch vor der Sommerpause über die Nachtbusse entscheiden. Strittig war, ob der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss auch noch einmal über den Tagesordnungspunkt diskutieren soll. Mit der Änderung des Moonliner-Konzeptes möchte die RNV auf den gestiegenen Bedarf reagieren. Zudem erhoffen sich die Planer eine Entzerrung der Besucherströme in der Altstadt. In der Vergangenheit hatten Anwohner häufig über Ruhestörungen durch Nachtschwärmer geklagt.