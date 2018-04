Von Micha Hörnle

Der Heidelberger "Mobilitätsnetz"-Antrag wird jetzt endgültig nach Berlin weitergeleitet. Das beschloss am Mittwoch die Landesregierung. Bereits vor dreieinhalb Wochen hatte das Großprojekt seine wichtigste Hürde genommen: OB Eckart Würzner und die beiden Landtagsabgeordneten Theresia Bauer (Grüne) und Gerhard Kleinböck (SPD) hatten sich mit dem grünen Landesverkehrsminister Winfried Hermann getroffen, und Hermann hatte versprochen, das "Mobilitätsnetz" zu befürworten und den Landesanteil an der Finanzierung sicherzustellen. Einzige Hürden waren die Zustimmung der gesamten Landesregierung - und hier vor allem des Finanzministers Nils Schmid (SPD) - und des Landtags als Haushaltsgesetzgeber.

Die erste Hürde ist genommen, die zweite wird auch kein Problem sein, nun liegt alles an Berlin: "Jetzt ist der Bund am Zug, seine Fördermittel zuzusagen", sagte gestern Hermann. Zumindest kann jetzt niemand mehr in Richtung Land zeigen, sollte es mit dem groß angelegten Straßenbahnausbauprogramm nicht vorangehen. Darin hat die Stadt Heidelberg etliche neue Strecken (wie die ins Neuenheimer Feld und in die Bahnstadt) sowie Umbauten bestehender Trassen (Kurfürstenanlage oder Hauptbahnhof) gebündelt. Weil die bisher übliche Finanzierung über Landesprogramme mit einer seit 1. April geltenden Fifty-fifty-Regelung zwischen Kommune und Land für beide ziemlich teuer wäre, kam man in Heidelberg auf die Idee, ein spezielles Bundesförderprogramm mit einem 60-Prozent-Zuschuss (den Rest teilen sich Stadt und Land) anzuzapfen, für das sich aber nur Projekte ab einer Größenordnung von 50 Millionen bewerben dürfen - Heidelbergs Mobilitätsnetz käme mit all seinen acht Teilprojekten auf 160 Millionen Euro. Konkret wurden in Stuttgart allerdings nur drei eingereicht: die neue Straßenbahn ins Neuenheimer Feld, mit deren Bau noch dieses Jahr begonnen werden soll, der Umbau der Kurfürstenanlage und die Bahnstadt-Bahn. Die restlichen fünf, darunter eine Bahn in die Altstadt und eine neue Linie nach Schwetzingen, hat das Land aber im Prinzip auch gebilligt.

Für OB Eckart Würzner war das gestern "eine hervorragende Nachricht" aus Stuttgart: "Das Mobilitätsnetz mit all seinen Teilmaßnahmen sorgt dafür, dass der umweltfreundliche Nahverkehr ausgebaut wird - darauf ist eine wachsende Stadt wie Heidelberg angewiesen. Das wird nun hoffentlich auch der Bund so sehen." Würzner erwartet nun, dass in Berlin zügig über die Heidelberger Anträge entschieden wird - zumal man im Bundesverkehrsministerium immer signalisiert habe, dass man nur darauf warte, dass Stuttgart die Heidelberger Anträge weiterleitet.