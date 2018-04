bik. Die Pflegekräfte der vier baden-württembergischen Universitätskliniken schieben 625.000 Überstunden vor sich her; allein in Heidelberg haben sich bei rund 3500 Mitarbeitern laut Pflegedirektor Edgar Reisch 171.000 Überstunden angesammelt - durchschnittlich 48 pro Person. Bei einer Arbeitstagung in Stuttgart haben die Personalräte der vier Unikliniken gestern gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi die Arbeitgeber zu Gesprächen aufgefordert mit dem Ziel, die Überstundenkonten abzubauen und Personal aufzustocken, um bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Die angesammelten Überstunden seien durch höhere Leistungen der Kliniken bei mangelndem Personalzuwachs entstanden, was zu einer Arbeitsverdichtung in den Stationen geführt habe. In Heidelberg betonte die Personalratsvorsitzende Gaby Oppenheimer auf RNZ-Anfrage, dass die Beschäftigten die auf ihren Arbeitszeitkonten gespeicherten Überstunden und Zuschläge durch Nachtdienst oder Wochenende nicht, wie vorgesehen, innerhalb eines Jahres abbauen könnten, weil Personal fehle. "Das Universitätsklinikum hat schon viel gemacht", unterstrich Oppenheimer jedoch. Jetzt seien Land und Bund gefragt, die für ein Universitätsklinikum notwendigen finanziellen Mittel endlich zur Verfügung zu stellen.

Edgar Reisch erklärte gegenüber der RNZ, dass es ein Schwerpunkt seines Arbeitsbereiches sei, die Arbeitszeitkonten, die den Beschäftigten auch Flexibilität ermöglichten, in den Griff zu bekommen. Dazu sei etwa vor wenigen Jahren schon ein Springerpool mit 37 Mitarbeitern geschaffen worden. Eine Pflegepersonalberechnung für die einzelnen Stationen existiere im Uniklinikum bereits, erklärte er zur Forderung von Verdi nach einer "gesetzlichen Personalbemessung", einer festgelegten Mindestbesetzung pro Station. "Wenn ich mehr Geld habe, kann ich mehr Mitarbeiter einstellen," unterstrich Reisch.

Die Gewerkschaft berechnete, dass der aktuelle Überstundenkontenbestand der vier Universitätskliniken des Landes einem Betrag von 12,5 Millionen Euro entspricht: "Damit können 400 Vollzeitkräfte ein Jahr lang finanziert werden."