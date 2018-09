Von Marion Gottlob

Wenn Susanne Späinghaus-Monschau in verschiedene Kostüme schlüpft, ist sie im Vorher-Nachher-Vergleich nur schwer wiederzuerkennen. "Mit jeder Rolle ändern sich Haltung und Gestik", lächelt sie. Für den RNZ-Termin hat sie in einer kleinen Tasche alles dabei, um sich aus einer Frau des 21. Jahrhunderts in eine Jugendstil-Dame aus der Zeit um 1900 zu verwandeln. Sie braucht dazu einen langen Rock mit breitem Gürtel, eine Bluse mit Puffärmeln, einen Hut mit Krempe und feine Spitzenhandschuhe. Die Gäste- und Schlossführerin besitzt Dutzende von Kostümen - die sie lieber als "Gewandung" bezeichnet - aus der Zeit des Mittelalters bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Mit jeder Verkleidung erfindet sie sich neu: "Mit den Kostümen gehe ich auf Zeitreisen."

DAS PORTRÄT

Sie tut das nicht im stillen Kämmerlein, sondern nimmt auf ihren Führungen ihre Gäste einfach mit auf die Reise. Regelmäßig entwickelt sie historische Erlebnisführungen, wie viele andere Gästeführer auch - und dann ist oft ein neues Kostüm angesagt. Vieles näht sie selbst, nur bei den Barockkleidern greift sie auf die Hilfe von Gewandschneiderinnen zurück. Es ist vorgekommen, dass Touristen sie gepackt und in Position gestellt haben, um sie zu fotografieren. Mal ist sie Henkersfrau, mal Mätresse, mal Bürgersfrau.

Susanne Späinghaus-Monschau ist in Gummersbach und Köln aufgewachsen. Lehrer weckten in der Schülerin das Interesse an Geschichte - so entstand ihr erstes Mittelalterkleid. Nach dem Abitur studierte sie Kunstgeschichte in Köln und unternahm zur Halbzeit eine Weltreise. Sie war 14 Monate unterwegs, unter anderem in Asien, Kanada, Australien und in Neuseeland. "Mir wurde klar, dass unsere Kultur nur eine Möglichkeit von vielen ist", sagt sie. Zurück in Deutschland setzte sie ihr Studium in Heidelberg fort. Sie studierte fortan Ethnologie und machte den Magisterabschluss. Während des Studiums entdeckte sie die Freude am Theater und spielte unter Karin Beier in der Gruppe "Countercheck Quarrelsome" Shakespeare-Stücke im Original.

Nach einer Zusatzausbildung zur Online-Redakteurin folgte eine Beschäftigung im Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Nebenbei machte sie die Ausbildung zur Schlossführerin für die Schlösser Heidelberg, Schwetzingen und Mannheim, eine weitere Qualifikation zur Stadtführerin kam dazu. Das stellte sich als gute Idee heraus, denn als alleinerziehende Mutter wollte sie ihre feste Stelle nicht zur Vollzeitstelle aufstocken - und machte sich als Schloss- und Gästeführerin selbstständig.

Damit öffnete sich das Tor für Zeitreisen sperrangelweit. Späinghaus-Monschau verkleidete sich schon als Elizabeth Stuart genauso wie als Besitzerin des Hotels Prinz Carl. "Dafür habe ich extra ein Hütchen gefertigt." Oder sie wurde zur Musikantin und Spielfrau, um mit Oswald von Wolkenstein eine Führung zum Thema "Minne-Musiker-Meistersang" zu bestreiten. Sie kann sich im Stil der Empire-Mode wie Stephanie des Beauharnais, die Großherzogin von Baden und Adoptivtochter von Napoleon, kleiden - mit hochtaillierten und sanft fallenden Kleidern.

Für die Anfertigung der Kostüme recherchiert sie ganz genau. Sie ist jedoch keine Dogmatikerin. "So authentisch wie möglich, so funktional wie nötig", erklärt die Stadtführerin. Vor allem möchte sie ihre Kleider selbstständig anlegen können - es steht ihr keine Kammerzofe wie den Fürstinnen von damals zur Verfügung. Sie achtet sogar auf das passende Parfüm: "Die Dame von Welt trug Rose oder Bitter-Orange - Moschus oder Jasmin war den Frauen aus dem Milieu vorbehalten." Vor Kurzem spielte die Kunsthistorikerin im Imagefilm der Bergbahn mit, sie begleitete ein Film-Team aus Großbritannien beim Dreh über Heidelberg und vor wenigen Tagen übernahm sie den Part einer Rokoko-Hofdame ehrenamtlich in dem Doku-Film "1250 Jahren Schwetzingen" zum Jubiläum der Stadt.

Ihr großes Ziel: Sie möchte Menschen aller Generationen für Geschichte begeistern. Auch wenn Kritiker allgemein Auftritte von Gästeführern in Kostümen abwerten - Susanne Späinghaus-Monschau sieht das anders: "Ich wünsche mir, dass ein Funke der Begeisterung auf meine Zuhörerinnen und Zuhörer überspringt. Wenn einige nach der Führung noch mehr wissen wollen - dann war es ein Erfolg und das Kostüm wert."