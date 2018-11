Toni-L ist ein Urgestein in der deutschen Hip-Hop-Szene. Kein Wunder also, dass zu seiner Features-Release-Party im Häll hochkarätige Gäste kommen: von Torch bis zu den Stieber Twins. Foto: Alex

Von Rosana Erhart

In der Abenddämmerung sitzen sie gesellig beisammen, trinken Bier und unterhalten sich. Rote Windlichter auf den Bierbänken sorgen für eine gemütliche Atmosphäre, der Kies knirscht unter den Füßen der Gäste. Eigentlich könnte die Kulisse ein beliebiger Biergarten irgendwo in Deutschland sein. Aber bei genauerem Hinschauen fällt auf: Das Publikum hier trägt auffällig viele Caps und Baggy-Pants.

Torch durchquert den Biergarten des "Häll" in Kirchheim - mal mit einem Haufen abgepackter Würstchen in den Händen, mal mit einer Vinyl-Platte unterm Arm. "Ich wollte nur sagen, der Grill ist jetzt offen", verkündet er, während er von Gast zu Gast stiefelt. Der Grillmeister ist Martin Stieber von den "Stieber Twins".

Langsam füllt sich der Schuppen, in der "supergeilen Location" ist "heute alles Toni-L", heizt Torch das Publikum an. Dicht an dicht drängen sich die Fans im kleinen Innenraum zusammen. Dass es sich hier um ein Familientreffen handelt, zeigt das Aufgebot der hochkarätigen Hip-Hop-Elite. Die "Massiven Töne" sind neben Mitgliedern von "Fünf Sterne Deluxe" mit am Start. Die "K-Rings Brothers" sind ebenfalls zugegen. Auch MC Rene gibt sich die Ehre und zeigt schon im Vorfeld von Toni-L's Auftritt, dass die alten Hasen den aktuellen Hip-Hop-Chartlern im "Freestyle" noch immer überlegen sind.

Die Stimmung steigt, der Laden kocht. Und dann kommt der Held vergangener Tage auf die Bühne. "Wie waren die Namen nochmal? Wie heißen die Typen bloß?" - "Toni-L", jubelt die Masse dem Gastgeber des Abends entgegen. Das anfängliche Kopfnicken entwickelt sich zum Ganzkörpersport. Es geht ab. Es ist heiß. Und Toni-L und Torch spielen selbstverständlich auch den Hit "Wir waren mal Stars". In diesem Lied rappten sie schon 2001 bodenständig: "Aus Jux treten wir noch manchmal auf im Juz". Die Release von Toni-L feiern sie zwar nicht in einem Juz, das Häll hat aber die gleiche Größe. Die Bude brennt und keiner kommt mehr rein. "Wo geht der Funk? Der Funk geht hier", die Klassiker werden zelebriert, "der Pate" Toni-L zeigt dem Publikum, wo der Frosch die Locken hat. Unterstützt wird er von seiner Hip-Hop-Familie, die ihn auf der Bühne begleitet, mit einheizt und seinem Rap Nachdruck verleiht. Dennoch gehört der Abend ihm ganz alleine.

Mehrere Stunden werden derbe Beats in den Raum geschmissen, und mit dem einzigartigen Toni-L- "Flow" gewürzt. Der eine oder andere muss mal draußen Luft schnappen und Energie auftanken. Gut, dass es die Würstchen von Stieber gibt. So entwickelt sich der Abend zu einer Endlosparty. Toni-L hat die "Location" für seine Release bewusst ausgewählt. Das "Häll" transportiert das heimelig-familiäre Gefühl und die "schwitzende Party" gut. Das Konzept funktioniert. Die Release wird für Toni-L trotz ein paar kleiner Sound-Probleme unvergesslich bleiben.

Mit "Advanced Chemistry" waren Toni-L und Torch zusammen mit Linguist, Gee-One, DJ Mike MD 1987 die Begründer des deutschen Hip-Hops. Der Abend zeigt: Toni-L ist kein Star vergangener Zeiten. Der Urvater des Deutschen Hip-Hop lebt und verbreitet seinen "Flow" im weiten Land. Und auch der neuen Generation scheint bewusst zu sein, was "der Pate" für den Hip-Hop in Deutschland geleistet hat. Den ganzen Abend über schreien die Besucher nichts anderes als "Toni-L". Das Echo sollte noch Stunden im Umkreis zu hören sein.