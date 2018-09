Heidelberg-Kirchheim. (pri/rl) Riesiger Spass trotz Orkan. Der Streetsurfer Denis Weiß hat in Heidelberg die ersten Orkanboen ausgenutzt, um am Freitag mit seinem Street-Surfbrett einige Runden auf der Start- und Landebahn des ehemaligen US-Militärflugplatzes zu drehen.

Das Sportgerät ist für die Region Heidelberg eher ungewöhnlich und wird eher an Küsten eingesetzt. Das Street-Surfbrett ist eine Art Skateboard mit einem Segel, mit dem man Weiß zufolge bei guten Windverhältnissen perfekt an Land "surfen" kann. "Bei so einem Wetter kann man gut über den Asphalt heizen", sagt Streetsurfer Denis Weiß. "Der Wind ist gerade perfekt, aber wenn es richtig bläst, ist es auch nicht gerade ungefährlich."

Bei Windstärken kurz vor dem Orkan seien die Windverhältnisse am besten. "Normalerweise wird viel damit am Strand gefahren. Ich fahre hier gerne auf dem Flugplatz, da hat man eine große Fläche und hier kommt der Wind gut rein."

Bisher surfen auf der Landebahn des Army Heliport nur wenige Streetsurfer. Noch ist es eine Exotensportart. Das kann sich allerdings ändern, meint Weiß.