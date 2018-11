Von Lena Scheuermann

Akrobaten, eine Opernsängerin und der Perkeo-Fanfarenzug samt Perkeo auf einer Bühne - so etwas gibt es nur bei der Sternengala der Aids-Hilfe. Bereits zum elften Mal organisierte der Förderverein die Benefizveranstaltung, bei der am Samstagabend zahlreiche Künstler aus Musik, Tanz und Comedy im Theater auftraten. Bauchredner und Zauberer Marcelini und sein sprechender Begleiter, Hund Oskar, führten durch den Abend. Die Schirmherrschaft für die Benefizgala hatten Nathalie und Matthias Müller vom gleichnamigen Leimener Weingut übernommen. Ihr Motto: Trinken für einen guten Zweck. Speziell für den von der Aids-Hilfe veranstalteten "Pink Monday" auf dem Weihnachtsmarkt kreierten sie den "Pink Glühwein", dessen Erlös dem Verein zugutekommt.

Ein Höhepunkt der Gala war sicherlich der Auftritt des Akrobatikduos "Jim & John", die nicht nur mit ihren akrobatischen Kunststücken, sondern auch optisch die Zuschauer begeisterten. "Die haben Muskeln an Stellen, da hab ich nicht mal Stellen", befand Marcelini über die beiden Jungs aus Berlin. Musikalisch ging es mit den "Juicy Monkeys", einem neuen Bandprojekt der Musik- und Singschule Heidelberg weiter. Mit Gitarre und Gesang interpretierten sie Songs wie "I see fire" von Ed Sheeran und "Valerie" von Amy Winehouse völlig neu.

Nach der Pause eröffnete der Fanfarenzug der Kurpfälzer Trabanten die zweite Hälfte und sorgte mit Fahnenschwingern und Musik für gute Stimmung. Die Tänzer aus dem Garderegiment 59 entführten die Zuschauer mit ihren orientalischen Kostümen in die Welt aus 1001 Nacht. Anschließend gab die Dance Company unter der Leitung von Nanine Linning eine kleine Kostprobe aus ihrer neuen Produktion "Khôra". Die eindrucksvollen Kostüme und die außergewöhnliche Choreografie der sinnlichen Bühnenshow zogen die Zuschauer in ihren Bann. Überraschungsgast des Abends war die kolumbianische Sopranistin Tatiana Kallmann, die den Abend mit dem Lied "Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren" ausklingen ließ.

Natürlich gehören zu einer Benefizgala auch Spenden: Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, und Sahin Karaaslan, Besitzer einiger Rewe-Supermärkte, überreichten insgesamt 5000 Euro. Das Geld kam durch den Verkauf von "Pink Glühwein" in Karaaslans Läden sowie einer Spende von Heidelberg Marketing zusammen.

Die Zuschauer waren von der Spendenbereitschaft und dem Sternengala-Programm begeistert: "Es hat mir sehr gut gefallen, besonders die Sopranistin, die schauspielerische Leistung des Moderators und die tänzerische Darbietung", so Constanze Schiemer. Auch Hans-Harald Baecher fand, es sei "toll, was die Leute im Hintergrund geleistet haben".