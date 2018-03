RNZ. Er ist der neunte Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg - und er könnte dies auch bleiben. In der Schlussphase des Landtagswahlkampfes schieben sich die Grünen in einigen Umfragen klammheimlich an der CDU vorbei, die damit am 13. März zum ersten Mal in der Geschichte des Landes nicht mehr stärkste Kraft im Landtag sein könnte.

Am kommenden Montag, 7. März, wird Winfried Kretschmann (Foto: Alex) der letzte Gast beim RNZ-Forum "Vier Spitzenkandidaten - vier Orte" sein. Los geht es ausnahmsweise um 20.15 Uhr. Der Zeitpunkt könnte kaum spannender gewählt sein, verhandelt doch am selben Tag die EU mit der Türkei um die Verteilung der Flüchtlinge in Europa sowie um die Möglichkeit, die Grenzen zwischen der Türkei sowie Griechenland zu schließen. Zwar hat die EU-Politik im Grunde direkt nicht das Geringste mit der Landespolitik zu tun, doch dominiert die Flüchtlingspolitik seit Monaten den gesamten Diskurs im Land. Und da Kretschmann mittlerweile der prominenteste "Merkel-Versteher" im Land ist, dürfte gerade dieser EU-Sondergipfel nicht nur über den Erfolg Merkels, sondern auch den Kretschmanns mitbestimmend sein. Außerdem kommt es auf seine Zustimmung an, ob Baden-Württemberg der Ausweisung nordafrikanischer Staaten wie Marokko, Algerien oder Tunesien als sichere Drittstaaten zustimmt - ein innerhalb der Grünen sehr umstrittenes Vorhaben.

Darüber hinaus geht es beim RNZ-Forum natürlich auch um die eigentlichen Landesthemen wie Schulpolitik, Windenergie sowie den Verkehr auf den Straßen. Und natürlich um die Frage, was eigentlich nach der Wahl passiert, sollten die Grünen zwar stärkste Kraft werden, es aber nicht für eine Fortsetzung der jetzigen Koalition reicht?

Info: Das Publikum ist ausdrücklich eingeladen, mitzudiskutieren. Wer dabei sein möchte, kann sich per E-Mail anmelden unter rnz-forum@rnz.de. Anmeldung bis Freitag, 4.3., 14 bis 18 Uhr bei unserem Lesertelefon: 06221 / 519-5606. Die Halle 02 befindet sich im Stadtteil Bahnstadt im Zollhofgarten 2 und ist am Montag bereits ab 19.15 Uhr geöffnet.