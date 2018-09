Von Steffen Blatt

"Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Kultusminister ..." - das war der Untertitel der Veranstaltung "Bildungspolitik im Wandel", zu der Kultusminister Andreas Stoch am Dienstagabend ins Helmholtz-Gymnasium gekommen war. Eingeladen hatte der Heidelberger Gesamtelternbeirat, und dessen Vorsitzender Norbert Theobald stellte dem Minister Fragen im Namen von vielen Eltern, Lehrern und Schülern, die ihm rund 80 E-Mails geschrieben hatten. Hintergrund Zur Person Andreas Stoch wurde am 23. Januar 2013 zum Kultusminister vereidigt und trat damit die Nachfolge der zurückgetretenen Gabriele Warminski-Leitheußer an. Stoch wurde am 10. Oktober 1969 in Heidenheim geboren. Nach dem Abitur in Giengen an der Brenz studierte er Rechtswissenschaften in Tübingen und Heidelberg. Nach dem Referendariat mit einer Auslandsstation in Brüssel und dem zweiten [+] Lesen Sie mehr Zur Person Andreas Stoch wurde am 23. Januar 2013 zum Kultusminister vereidigt und trat damit die Nachfolge der zurückgetretenen Gabriele Warminski-Leitheußer an. Stoch wurde am 10. Oktober 1969 in Heidenheim geboren. Nach dem Abitur in Giengen an der Brenz studierte er Rechtswissenschaften in Tübingen und Heidelberg. Nach dem Referendariat mit einer Auslandsstation in Brüssel und dem zweiten Staatsexamen machte er sich 1998 als Anwalt selbstständig (die Tätigkeit ruht derzeit). Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Seit 2009 sitzt Stoch für die SPD im Landtag, ab 2011 war er Parlamentarischer Geschäftsführer, bis er das Amt des Kultusministers antrat. Politisch will er in Zeiten von rückläufigen Schülerzahlen "das System in hoher Qualität in die Zukunft bringen", wie er am Dienstagabend in Heidelberg sagte. Die Landesregierung will die Schullandschaft zu einem Zwei-Säulen-Modell umbauen mit dem Gymnasium auf der einen sowie den Real- und Gemeinschaftsschulen auf der anderen Seite. ste

[-] Weniger anzeigen

> Hält die Landesregierung an G8 fest?

Die Einführung des achtjährigen Gymnasiums sei "politisch angreifbar" gewesen, doch darüber will sich Stoch eigentlich keine Gedanken mehr machen, schließlich ist die schwarz-gelbe Vorgängerregierung dafür verantwortlich. Eine volle Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 würde die faktische Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium bedeuten, "denn 80 Prozent der Eltern würden sich dafür entscheiden", erklärt der Bildungsminister. Das wiederum hätte "große Auswirkungen" auf das Bildungssystem und die Zusammensetzungen der Schülerschaften an den Real- und Gemeinschaftsschulen". Darum soll es bei den 44 Genehmigungen für Gymnasien bleiben, die beides anbieten dürfen. Vielmehr will Stoch die Akzeptanz für G8 stärken, "denn es gibt auch Modelle, mit denen Eltern und Schüler zufrieden sind". Die wolle man sich anschauen, damit andere davon lernen könnten.



> Sollen auch Gymnasien zu Gemeinschaftsschulen umgebaut werden?

Dazu gibt es keine Vorschriften. Grundsätzlich können alle weiterführenden Schulen diese Form wählen, die Entscheidung wird vor Ort getroffen. Die Landesregierung strebt ein Zwei-Säulen-Modell mit Gymnasien auf der einen und den Real- und Gemeinschaftsschulen auf der anderen Seite an. Darum seien die Gymnasien im Prinzip nicht direkt betroffen, "aber auch sie müssen sich Gedanken über die zunehmende Heterogenität der Schüler machen", sagt Andreas Stoch.

> Warum darf ein Lehrer der fünften Klasse nicht die Grundschulempfehlungen seiner Schüler einsehen?

Hier weist Stoch auf den Datenschutzbeauftragten des Landes hin: Der sagt, dass zwischen "zwei öffentlichen Stellen" - also der Grund- und der weiterführenden Schule - personenbezogene Daten nur ausgetauscht werden dürfen, "wenn es zwingend erforderlich ist". Darum bleibt die Grundschulempfehlung, seit sie nicht mehr verbindlich ist, den Lehrern verborgen. "Aber die Diskussion darüber ist noch nicht abgeschlossen", meint der Kultusminister.

> Gefühlt fällt immer mehr Unterricht aus. Wer koordiniert eigentlich die Vertretungen?

"Wir sind in Baden-Württemberg ein Unternehmen mit rund 120.000 Beschäftigten, bei dem es jedes Jahr etwa 30.000 Veränderungen gibt", erklärt Stoch. Eine 100-prozentige Vertretungslösung werde man da nie hinbekommen. Außerdem gebe es so viele Elternzeitfälle wie nie, und die schwangeren Lehrerinnen würden früher arbeitsunfähig geschrieben. Grün-Rot habe schon zwei Mal die Krankheitsreserve erhöht, die beim Amtsantritt eine der niedrigsten von allen Bundesländern gewesen sei. So stehen jetzt 1666 Lehrer für längerfristige Vertretungen bereit - und zu jedem Schuljahresbeginn werde die Reserve schon aufgefressen durch Schwangerschaften und Krankheiten. Dann bleiben nur noch die 65 Millionen Euro, mit denen etwa Mehrleistungen der vorhandenen Lehrer bezahlt werden können.



> Gibt es im Landtag den politischen Willen, mehr Geld in die Bildung zu stecken?

"Unter den Bildungspolitikern werden Sie darüber sofort einen Konsens finden - aber dann gibt es noch die Finanzpolitiker", antwortet Stoch. Generell müsse die finanzielle Ausstattung so sein, dass die Lehrer ihre Arbeit "qualitativ auf hohem Niveau machen können". Aber man müsse sich genau fragen, an welche Stelle im System das Geld gegeben werde, damit es am besten eingesetzt werden könne - "zum Wohl der Kinder".