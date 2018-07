Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Natürlich wird Andrea R. heute beim großen Migräne-Symposium in der Heidelberger Stadthalle dabei sein. Hier wird sie ihre Leidensgenossen treffen, einige werden Werbung für die Heidelberger Selbsthilfegruppe machen. Für diese Gruppe, die es seit 2011 gibt und die Andrea R. spüren lässt, dass sie nicht alleine in ihrem Elend ist, die ihr Selbstvertrauen gibt, inklusive praktischer Tipps, wie sie mit ihrer Krankheit umgehen kann. Und das ist nicht einfach.

Die hübsche, schlanke Frau, die gerade ihren 50. Geburtstag feierte, ist ein Opfer. Das Opfer der Migräne. Ihren Job hat sie verloren, sie hat es amtlich, dass sie zu 50 Prozent erwerbsunfähig ist, weil "die Zentrale in meinem Kopf nicht funktioniert", wie sie sagt. Seit 18 Jahren quält sie sich schon mit dem "Gewitter im Kopf" herum. Die Hoffnung, irgendwann einmal gänzlich schmerzfrei zu sein, hat sie dennoch nicht aufgegeben. "Ich komme auf bis zu sechs Schmerztage im Monat", sagt sie. Und das ist schon ein Fortschritt.

Andrea R. ist eine jener Patientinnen, deren Krankengeschichte exemplarisch für viele andere ist. Und nur wer die unerträglichen Schmerzen kennt, der weiß, was die Frau mitmacht, kennt das Gerenne von Arzt zu Arzt, das Nichternstnehmen der Mediziner, das Alleingelassensein.

Vier Jahre lang dokterte die Hausärztin an Andrea R. herum, versuchte die monatlichen Attacken in den Griff zu bekommen - vergebens. Es wurde schlimmer. Die Migräneanfälle traten in 14-tägigem Rhythmus auf, mit allem, was dazugehörte. Mit Erbrechen, mit Überempfindlichkeit für Geräusche und Licht. Selbst Schmerzmittel konnte sie nicht bei sich behalten. Im Nachhinein sagt sie: "Die Ärzte haben es wahrscheinlich immer gut mit mir gemeint, aber sie hatten einfach zu wenig Ahnung, was Migräne bedeutet." Dafür wusste es ihre Familie. "Meine Partnerschaft wurde ganz schön auf die Probe gestellt."

Erst als sie 2002 in der Schmerzambulanz der Uni-Klinik landete, fühlte sie sich gut versorgt und über ihre Krankheit aufgeklärt. Die gelernte Betriebswirtin war gut im Job, trieb wieder Sport, stellte ihre Ernährung um. Und dann kam das Jahr 2009. Die Anspannung im Job wuchs, die Migräne kam in geballter Form zurück. "Ich wollte diese gigantischen Kopfschmerzen ausschalten, nahm Medikamente, um durchzuhalten und wurde davon abhängig", erzählt Andrea R.

Ihr wurde gekündigt. 2012 dann der Entzug in einer Migräneklinik. Cortison half ihr dabei. Jetzt hat sie einen "guten" niedergelassenen Arzt gefunden. "Einmal war ich jetzt schon 24 Tage ohne Kopfschmerzen", erzählt sie lachend. Doch, die Homöopathie, die helfe ihr schon, auch Entspannungstechniken seien hilfreich. Aber so ganz ohne chemische Produkte kommt sie nicht aus.

Zurzeit ist Andrea R. auf Job-Suche, deshalb will sie auch nicht fotografiert werden und ihren Namen nicht genannt wissen. "Wenn die potenziellen Arbeitgeber erfahren, dass ich Migräne-Patientin bin, dann bin ich chancenlos." Und für eine Chance noch einmal beruflich durchzustarten, dafür kämpft sie.