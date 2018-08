Carsten Noack (Stadtteilmanagement), Stadträtin Barbara Greven-Aschoff, Andreas Herth (Polizei), Kristin Voß (Stadtteilmanagement), Udo Casper, Lothar Binding, Christoph Nestor und Ingo Smolka (v.l.) hießen Sigrid Schwab an ihrem Beratungstisch willkommen. Foto: pop

Von Werner Popanda

Heidelberg-Boxberg/Emmertsgrund. Als "kleinen Beitrag für eine Verbesserung der Infrastruktur" der Bergstadtteile Boxberg und Emmertsgrund weite der Mieterverein Heidelberg (MVH) sein Beratungsangebot aus, so der Organisationsleiter Christoph Nestor. So steht ab jetzt an jedem letzten Mittwoch des Monats von 14 bis 18 Uhr im Bürgerhaus im Forum 1 die Mietrechtsexpertin Sigrid Schwab Rat suchenden Mietern für Auskünfte zur Verfügung.

Erste Voraussetzung hierfür ist eine telefonische Anmeldung beim Mieterverein unter Telefon 06221 / 20473. Vorausgesetzt wird allerdings auch die Mitgliedschaft im MVH, die derzeit mit jährlich 58 Euro zu Buche schlägt. Bei der öffentlichen Vorstellung der neuen Beratungsstelle wies Ingo Smolka als Vorsitzender des Stadtteilvereins Boxberg prompt darauf hin, dass selbst dieser Betrag für einige Familien ein recht happiger sein könnte.

Nestor verwies ebenso prompt auf den vor zwei Jahren eingeführten Sozialbeitrag in Höhe von 40 Euro sowie auf die Möglichkeit, den Mitgliedsbeitrag in monatlichen Raten à fünf Euro zu begleichen. Mit diesem Betrag wird für den SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Binding, seit 2009 erster Vorsitzender im MVH, zugleich das Bemühen des MVH unterstützt, die "Beratungstätigkeit zu dezentralisieren" und so "kurze Wege" zu ermöglichen.

Als Hauptziel nannte er die Herstellung eines "fairen Mietverhältnisses", wobei es der Regelfall sei, dass Konflikte zwischen Vermieter und Mieter außergerichtlich bereinigt würden. Schließlich müssten die beteiligten Parteien auch nach einem Konflikt "weiterhin miteinander umgehen können". Darüber hinaus sei er, so Binding, davon überzeugt, dass auf das Mietrecht spezialisierte Rechtsanwälte wie Schwab mit ihrer qualifizierten und befriedenden Rechtsberatung unter dem Strich "auch dem Vermieter helfen".

Dass nun nach der jeden Mittwoch geöffneten Beratungsstelle beim Sozialdienst Katholischer Frauen in der Rohrbacher Felix-Wankel-Straße auch die Bergstadtteile berücksichtigt worden seien, führte Binding darauf zurück, dass es gerade im Heidelberger Süden viele Mieter mit Beratungsbedarf gebe.

Als Landesgeschäftsführer des Deutschen Mieterbundes Baden-Württemberg merkte Udo Casper an, dass 97 Prozent aller Beratungsfälle "ohne Gericht beigelegt werden können". Diese Zahl zeuge davon, dass "wir keine Streithansel sind, sondern Vermittler" sind. Mit der Beratungsstelle für die Bergstadtteile könne nun eine neue Klientel angesprochen werden, wodurch der MVH "noch stärker werden kann". Nestor schätzt, dass rund 200 der insgesamt gut 13 000 MVH-Mitglieder hier beheimatet sind.

Schwab, seit 1996 Fachanwältin für Mietrecht und seit 1998 im MVH aktiv, geht davon aus, dass besonders in Sachen Betriebskostenabrechnung hoher Beratungsbedarf bestehen dürfte, und zwar vor allem aufgrund der stetig steigenden Energiekosten. Laut Nestor entwickelt sich die Abrechnung in vielen Fällen zu einer "zweiten Miete", doch habe sich herausgestellt, dass die Hälfte dieser Abrechnungen falsch sei. Schon deshalb handele es sich für den MVH um ein "zentrales Thema".

Als weitere Themen nannte Schwab die Frage des Renovierungsaufwandes bei Mietvertragsbeendigungen sowie Mietmängel wie beispielsweise Schimmelbefall. Ihr allererster Beratungstipp werde immer sein, dass der Mieter selbst mit dem Vermieter in Kontakt tritt, um Probleme einvernehmlich zu lösen.