Von Holger Buchwald

Zielstrebig und schnell geht Hossin B. auf seinen Kontrahenten zu. Ohne Vorwarnung holt der Angreifer aus und zerbricht ein Whiskyglas am Hals des Opfers. Das Blut fließt in Strömen. In Sekunden ist der Täter von zwei Türstehern überwältigt, andere kümmern sich um den Verletzten.

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 16. Dezember 2016, morgens gegen 4.30 Uhr im Raucherbereich der Diskothek "Nachtschicht" im Bergheimer Landfriedkomplex. Eine Videokamera hat die Attacke festgehalten, und der Angreifer muss sich nun, ein halbes Jahr später, vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts verantworten. Erster Staatsanwaltschaft Thomas Bischoff wirft dem 28-Jährigen gefährliche Körperverletzung und versuchten Totschlag vor.

Beim Prozessauftakt gestern kochten die Emotionen hoch. Mehrere Zuschauer - Angehörige des Angeklagten und des Opfers - gerieten während einer Raucherpause vor dem Gerichtsgebäude aneinander. Beschimpfungen folgten kleine Schubser. Die Justizwachtmeister hatten die Situation aber unter Kontrolle, bevor es zu richtigen Handgreiflichkeiten kam. Der Vorsitzende Richter Edgar Gramlich machte später im Saal eine klare Ansage: Wer sich nicht ruhig verhalte, werde vom Prozess ausgeschlossen.

Ausgangspunkt für die Tat war ein Konflikt zwischen zwei Gruppen, der in dem Tanzlokal völlig eskalierte. "Ich habe diesen Typen an diesem Abend zum ersten Mal gesehen", sagte der Verletzte im Zeugenstand. Der muskulöse Mann ist mindestens einen Kopf größer als der untersetzte Angeklagte. "Schauen Sie sich doch mal meine Narbe an. Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich an diesen Mann." Der Angreifer habe das Glas mit der Öffnung nach vorne unterhalb seines linken Ohres zertrümmert. "Er hat auf mein Gesicht gezielt", ist sich der Zeuge sicher. Die Ärzte hätten ihm später im Krankenhaus gesagt, er habe bei der Attacke drei Liter Blut verloren. Drei Wochen habe er auf dem verletzten Ohr nichts gehört.

Die Entschuldigung des Angeklagten schlug der Zeuge aus. "Wegen Dir wären ich und zwei andere beinahe gestorben", sagte er zu Hossin B: "Mit Dir hat alles angefangen." Worauf er anspielte: Direkt nach der Glas-Attacke ging ein Freund aus seiner Gruppe auf einen Bekannten von Hossin B. zu und schlug ihm ebenfalls mit einem Glas auf den Kopf. Dieser wiederum zückte später ein Messer, stach auf zwei weitere Männer ein und verletzte sie schwer. Der mutmaßliche Messerstecher wiederum entkam - er ist immer noch auf der Flucht. Möglicherweise hat er sich ins Ausland abgesetzt.

Der Hintergrund für die Gewalteskalation blieb gestern unklar. Während Hossin B. zunächst behauptete, dass es bei dem Streit um ein Mädchen ging, revidierte er später diese Aussage. Einer seiner Brüder, der im Zuschauerraum saß, hatte ihm in einer Verhandlungspause zugerufen, er solle doch endlich die Wahrheit sagen. Daraufhin behauptete der Angeklagte, dass die beiden Gruppen wegen ihrer Drogengeschäfte aneinandergeraten seien. Es ging demnach um die Frage, wer in der "Nachtschicht" als Dealer das Sagen hat. Er selbst habe mit Rauschgifthandel nichts zu tun, habe aber an diesem Abend sehr viel getrunken und auch auf der Toilette einige Lines Kokain gezogen. "Ich war nicht mehr klar im Kopf." Ein Bekannter habe ihn gegen den späteren Verletzten aufgestachelt.

Mehrere Zeugen bestätigten gestern die Glas-Attacke. Von den möglichen Drogengeschäften will jedoch niemand etwas gewusst haben - auch nicht die beiden Türsteher, die Hossin B. überwältigt hatten. "Was die anderen im Nachhinein reden, interessiert mich nicht. Mein Job ist es, aufzupassen und für Ordnung zu sorgen", sagten beide fast wortgleich.

Hossin B. saß bereits wegen Einbruchs und gefährlicher Körperverletzung mehr als zwei Jahre im Gefängnis. Nach seiner Haftzeit schloss er eine Lehre als Gebäudereiniger ab und hatte sein Leben wieder besser im Griff.

Der Prozess wird am Dienstag, 20. Juni, um 8.45 Uhr im Saal 1 des Landgerichts, Kurfürsten-Anlage 15, fortgesetzt.