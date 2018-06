Ein Schmuckstück? Der Bezirksbeirat will den Park am Marriott erhalten, der Bauausschuss ist für eine Hotelerweiterung. Foto: Joe

Von Holger Buchwald

Es war eine denkbar knappe Mehrheit: Mit sieben zu sechs Stimmen und einer Enthaltung votierte der Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend für einen Erweiterungsbau des Marriott-Hotels in der Vangerowstraße (siehe Hintergrund). Dabei stellte sich das Gremium gegen den Willen des Bezirksbeirats Bergheim, der sich eindeutig gegen das Projekt ausgesprochen hatte.

Vor allem zwei Meinungen prallten in der Debatte aufeinander. Die Stadträte von Grünen, GAL und Bunte Linke wollten die "Penta-Park" genannte Grünfläche westlich des Hotels vollständig erhalten. CDU, SPD und "Heidelberger" waren hingegen dafür, dass Marriott einen Erweiterungsbau errichten darf - wenn auch nur auf der Hälfte des 5000 Quadratmeter großen Areals. Karin Werner-Jensen (SPD) ist davon überzeugt, dass der Hotelanbau dringend benötigt werde, damit dort junge Wissenschaftler für eine Weile preiswert wohnen können. Ähnlich argumentierte Wolfgang Lachenauer ("Heidelberger"): "Einer Totalüberbauung hätten wir nicht zugestimmt." Die ganze Stadt habe aber etwas davon, wenn Marriott in Bergheim erweitere und dadurch neue Arbeitsplätze entstünden. Baubürgermeister Bernd Stadel wies darauf hin, dass auch das Amt für Wirtschaftsförderung von der Wichtigkeit des Projekts überzeugt sei.

"Wir müssen für die Heidelberger keine neuen Arbeitsplätze schaffen", behauptete Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke): "Wir haben fast doppelt so viele Stellen wie Einwohner." Die wenigen Grünflächen in Bergheim gelte es dagegen zu erhalten. Judith Marggraf (GAL) argumentierte in die gleiche Richtung: Das Filetstück am Neckar dürfe sich die Stadt nicht ohne Not zubauen lassen. Die Drohung des Hotelbetreibers, sich ganz aus der Stadt zurückzuziehen, hält die Stadträtin für eine Finte. Heidelberg sei für Marriott auch ohne Erweiterungsbau ein viel zu wichtiger Standort. Zudem gebe es in der Bahnstadt oder auf den Konversionsflächen noch genügend Möglichkeiten zur Expansion.

Die Gegner des Hotelanbaus betonten vor allem, wie wichtig die Grünfläche für die Bewohner der GGH-Gebäude in der Vangerowstraße seien. Dort lebten viele gehbehinderte Menschen, der "Penta-Park" sei deren einzige direkte Zugangsmöglichkeit zum Neckar. SPD-Stadtrat Karl Emer glaubt hingegen, dass auch die Hälfte der Grünfläche ausreicht. Er schlug vor, den restlichen Park aufzuwerten und auch die Uferpromenade besser zu pflegen. Möglicherweise, so Baubürgermeister Stadel, könne auch mit dem Hotelinvestor ausgehandelt werden, dass dieser sich an den Kosten beteilige. Emer schlug sogar einen Balkon vor, der in den Neckar hineinragen könne. Denn heutzutage, so seine Fraktionskollegin Karin Werner-Jensen, könne man beim Penta-Park beileibe nicht von einem Schmuckstück sprechen. "Dort wurden zuletzt gebrauchte Kondome, Drogenbestecke und Ratten gefunden. Ein Filetstück sieht für mich anders aus."

Auf Antrag der SPD soll nun auch geprüft werden, ob die Grünfläche an der Ecke York-/Gneisenaustraße aufgewertet werden könne. Am 13. Juni wird sich der Gemeinderat mit dem Thema befassen.