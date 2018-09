Von Micha Hörnle

Noch tut sich nichts im Männerbad, dem Herzstück des Alten Hallenbads in Bergheim: "Wir verkaufen gerade die Reste des Mobiliars", sagt Besitzer Hans-Jörg Kraus, nachdem sein Imbiss-Konzept ein Dreivierteljahr nach der Eröffnung vor fast genau einem Jahr gescheitert ist. Nun lässt er die Macher des gut gehenden Restaurants "Urban Kitchen" im Kellergeschoss des Hallenbad-Komplexes ran: "Die Grundidee einer Markthalle bleibt", sagt Georg Malandrakis, "aber den Schwerpunkt Gastronomie wird es so nicht mehr geben." Geplant ist eher ein Gourmet-Markt mit Schwerpunkt "Frische und Qualität", also das, was man sich am ehesten unter einer Markthalle vorstellt: Kaffee, Tee, Gewürze, Obst, mediterrane Feinkost, Wein, Käse, Fleisch und Fisch soll es ab Juli hier geben. An insgesamt zehn Verkaufsständen hat das Team um Malandrakis, Marco Kuhn und Nikos Wolters gedacht, "das sind aber eher einzelne Läden als Stände".

Das, was in der neuen Markthalle angeboten wird, soll sich deutlich von dem absetzen, was es in der Umgebung zu kaufen gibt - selbst im neu eröffneten Edeka-Markt "Scheck-In". Als Vorbild dient jetzt eher die Stuttgarter Markthalle, die mit recht exklusiven Genüssen punktet. Kraus hatte sich bei seinem alten Konzept eher an Freiburg orientiert, wo es im Grunde auch nur Gastronomie gibt.

Stuttgart durchaus "abgelauscht" ist der andere Schwerpunkt, die exklusive Einrichtung, die es auf der Galerie geben wird. Das Trio hat dabei an den britischen Designer Tom Dixon oder an die bekannten Weber-Grills gedacht: "Wir wollen alles anbieten, was man fürs Haus braucht", sagt Malandrakis. Das hängt auch mit dem beruflichen Hintergrund der drei zusammen: "Wir sind eigentlich Planer und Einrichter." Allerdings welche, die sich in Heidelberg eher durch ungewöhnliche Restaurants einen Namen gemacht haben. Und das soll eben auch Synergien bringen: Tische, die Malandrakis selbst designt hat und die im "Urban Kitchen" stehen, soll es eben auch hier zu kaufen geben. Im Dachgeschoss ist ein "Showroom" (Kuhn) geplant, also eine Küche, in der auch Kochkurse abgehalten werden. Und die dazugehörigen Pfannen oder Grills werden dann in der Markthalle verkauft. Von ihren Ideen geben sich Malandrakis, Kuhn und Wolters überzeugt: "Wir wollen ungewöhnlich sein, denn unsere Ideen kommen aus den Großstädten. Die Leute sollen nicht mehr nach Mannheim fahren müssen", sagt Malandrakis. Die Besucher sollen in der neuen Markthalle "einfach Zeit verbringen und nicht einfach durchrennen".

Auch Besitzer Kraus ist von der Neuerfindung dieses Teils des Hallenbades überzeugt: "Die Markthalle an sich wird ja jetzt schon angenommen, hier ist immer etwas los. Das hier ist ein letzter großer Schritt, um etwas Neues für Heidelberg zu schaffen - zumal ja auch dieses Konzept das bessere ist." Und so vermietet Kraus der neuen Betreibergesellschaft von Malandrakis, Kuhn und Wolters alle bisher noch leer stehenden Flächen, vor allem in der Passage. Hier sollen nach und nach ein Spielsachengeschäft, eine Eisdiele und eine Saftbar einziehen, wohl schon ab Ende Mai. Damit sind diese kleinen Einheiten fixer als die "neue" Markthalle: "Bis Juli soll alles belegt sein", sagt Kuhn, "und zwar aus einer Hand. Wir werden keine Fremdmieter haben." Hat das Trio keine Angst, sich mit diesem ambitionierten Konzept zu verheben? "Nein", sagt Malandrakis, "allerdings ist die Durchhaltezeit von ein bis zwei Jahren wichtig." Und er weiß, dass Kraus ihnen diese gewähren wird. Denn der lächelt: "Es ist ja keine Schande, als Unternehmer auch mal nachzujustieren."