Der Verein HD-Freeride e.V. stellt sich und seine Sportart vor: Dazu gibt es am Sonntag, 20. Juli, ab 14 Uhr an der Aussichtsplattform am Königstuhl einen Informationstag zur Trainingsstrecke des Vereins, der sich seit 2006 dem schnellen Bergabfahren verschrieben hat und der für Freunde dieses Sports ein Angebot in der Region schaffen wollte. Jeder ist eingeladen, sich den vor drei Jahren eingeweihten Parcours im Wald anzuschauen, Fahrer in Aktion zu sehen oder den Freerider-Club und seine Arbeit näher kennenzulernen. hö/Archivfoto: Kresin