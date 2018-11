Ditib-Vorstandsmitglied Aynur Ustasüleymanoglu (mit Megafon) hielt gestern vor der RNZ-Redaktion eine kurze Ansprache, in der sie die Anschläge von Paris verurteilte. Anschließend sprach Imam Ali Altamaz (im weißen Gewand) einige Worte auf Türkisch. Foto: Rothe

rie. In vielen Städten in Deutschland kamen gestern Muslime vor Redaktionsgebäuden von Tageszeitungen zusammen, um für die Meinungsfreiheit zu demonstrieren - auch vor der Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg.

Mit Türkei- und Deutschlandflaggen sowie Schildern mit Aufschriften wie "Der Prophet der Barmherzigkeit" waren etwa 35 Mitglieder der Heidelberger türkisch-islamischen Ditib-Gemeinde nach dem Freitagsgebet in die Neugasse gekommen. Die Gemeinde, die die Yavuz-Sultan-Selim-Moschee in Rohrbach betreibt, hat rund 360 Mitglieder. Zu den Freitagsgebeten kommen aber bis zu 800 Gläubige.

In ihrer Ansprache verurteilte Vorstandsmitglied Aynur Ustasüleymanoglu die Gewalt gegen Journalisten: "Der Terroranschlag auf das Leben von Medienschaffenden ist ein Anschlag auf die tragenden Pfeiler nicht nur der französischen, sondern auch unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung", sagte die 38-Jährige. "Es quält unser Herz und unser Gewissen, wenn Menschen - den Namen unseres Schöpfers missbrauchend - morden, während wir Vergebung, Rechtleitung und die Gnade Allahs erbitten."

Doch die Verbrechen aufs Schärfste zu verurteilen, reiche nicht aus. "Wir müssen als Religionsgemeinschaft deutlich machen, dass wir uns mit unserem Glauben und unseren Gemeinden für die Freiheiten und das Leben eines jeden einsetzen." Auch für Muslime seien Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit "Fundamente unserer bürgerlichen Grundrechte". Jeder müsse glauben, sagen und veröffentlichen dürfen, was er denke, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. "Wir mögen die Berichterstattung über den Islam in Deutschland kritisieren", sagte Ustasüleymanoglu, rechtswidrigen Äußerungen könne aber nur mit den Mitteln des Rechts begegnet werden.

Anschließend sprach auch Imam Ali Altamaz einige Worte auf Türkisch zu seinem Gemeindemitgliedern. Der Islam sei eine Religion des Friedens. Altamaz rezitierte auch eine Koransure: "Wer einen Menschen tötet, tötet die ganze Welt."

Die Verhaftungen regierungskritischer Journalisten in der Türkei und die Ermittlungen gegen eine türkische Zeitung, die das jüngste "Charlie Hebdo"-Cover abgedruckt hat, wollte der Imam gegenüber der RNZ nicht kommentieren. Die Ditib in Deutschland untersteht der Kontrolle des staatlichen Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten der Türkei in Ankara.