Von Anica Edinger

Frederic ist ein Sadist. Ein Genie, das niemals lacht, und wenn, "dann sehr sehr böse oder nach sehr viel Bier", berichtet zumindest Igor Levit (Foto: Alex) bei der MLP Late Night Lounge des "Heidelberger Frühling" im Alten Hallenbad. Denn der Pianist durfte die Launen des amerikanischen Komponisten schon hautnah erleben, "auch bei einem dieser Bierabende war ich schon einmal dabei", lacht Levit - und klingt dabei doch leicht verzweifelt. Trotzdem: Frederic Rzewskis Werk hat Levit schon im zweiten Semester seines Studiums an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover beeindruckt - wie sehr, davon konnte sich das Publikum schließlich selbst ein Bild machen.

Bis auf den allerletzten Sitz- und Stehplatz war die Late Night Lounge am Mittwochabend gefüllt. Von Rzewski spielte Levit zwei Stücke und improvisierte dabei, als gebe es kein Morgen mehr. Kein Wunder, denn "wenn man nicht mindestens genauso lange improvisiert wie das komponierte Werk dauert, ist man laut Frederic schlicht ein Schwächling", erklärt Levit. Den deutsch-russischen Pianisten konnte man in der Lounge hautnah erleben, das Publikum saß ihm dabei schon fast auf dem Schoß. Aber nicht nur das: Levit greift vor seinem Spiel jedes Mal ganz tief in die Geschichtenkiste. Gespielt und erzählt wird, was dem Pianisten - der übrigens längst zum festen Inventar beim "Frühling" gehört - gerade so in den Sinn kommt - Werkeinführung und Konzert in einem. "15 Minuten davor habe ich entschieden, was ich spiele", sagt Levit. Die Entscheidung fiel auf Bach, Wagner und eben auf den Amerikaner Frederic Rzewski. "Vor allem die Bandbreite hat mir sehr sehr gut gefallen", sagt nach dem einstündigen Kurzkonzert auch Andreas Alferding aus dem Publikum. Zum ersten Mal war er in der Lounge dabei - im Gegensatz zu Levit.

Denn der spielte schon im letzten Jahr im Alten Hallenbad inmitten des Publikums - und zwar Beethovens Hammerklaviersonate nachts um halb zwölf. Nicht vergleichbar zu Levits zweitem Auftritt, "die Stimmung war dieses Mal ganz anders", so der Pianist. Heiterer einerseits. Andererseits erschöpfter. Was man sich denn dabei gedacht habe, direkt nach einem Konzert mit Künstlern der Festival-Akademie in der Alten Aula eine Late Night Lounge zu veranstalten - "ja, das frage ich mich eigentlich auch", sagte Levit zur Begrüßung. Wahrscheinlich spielte er auch deswegen "zugabenfrei", wie der Pianist gleich klarstellte, zum Abschluss Wagners "Elegie" - ein gefühltes Ein-Sekunden-Werk. Für Festival-Intendant Thorsten Schmidt steht jedenfalls fest: Dieses Format wird es auch beim nächsten "Frühling" wieder geben. Höchstwahrscheinlich auch mit Igor Levit, der findet das alles nämlich ziemlich "großartig, erstaunlich intim und sehr ehrlich". Da stimmt auch Schmidt zu: "Es ist viel offener als beim Konzert, die Hemmschwelle ist außerdem niedriger." Moderne Komponisten wie Rzewski schreckten die Leute sonst eher ab, "hier ist es Überraschungsprogramm".

Abgeschreckt war jedenfalls keiner aus dem Publikum, "begeistert" würde es mehr treffen. Da könnte auch Rzewski stolz sein, der 2012 einmal in Heidelberg war - auch um dem jungen - damals 25-jährigen - Levit zu lauschen, der seine 36 Variationen über "The People United" spielte.