Von Felix Zurbrüggen

Mehr als 405 Lokalitäten - vom Imbiss über Metzgers heiße Theke bis zum gehobenen Restaurant - haben Max und Sean Martin bereits im Auftrag des Löffelmeters besucht. Sie essen zu Mittag, sprechen mit Gastronomen, gehen Insidertipps nach und befragen bekannte Heidelberger Persönlichkeiten nach ihren Lieblingsläden. Ihre Erkenntnisse veröffentlichen sie auf www.loeffelmeter.de, damit ganz Heidelberg etwas davon hat. Das Konzept dahinter geht weit über das eines normalen Gastrokritikers hinaus.

"Wir sind sehr viel unterwegs und mussten uns ständig Gedanken machen, wo wir zu Mittag essen, ohne immer das Gleiche zu bekommen. Wir wollten also eine Art Datenbank erstellen, in der das Wissen über gute Mittagstische von uns und unseren Freunden archiviert wird. Das wurde so gut angenommen, dass daraus der Löffelmeter entstand", erklärt Sean die Entstehung der Website. "Das Mittagessen außer Haus ist ein wichtiger sozialer Austausch, hier treffen Bauarbeiter und Banker in ihren Arbeitsklamotten aufeinander. Das verleiht der Mahlzeit einen kulturellen Wert, den wir pflegen wollen", ergänzt Max.

Ein strenger Gastrokritiker soll der Löffelmeter nicht sein. Es geht darum, Empfehlungen auszusprechen, und Gäste und Gastronomen gleichermaßen zu unterstützen. "Wir haben den Anspruch eine möglichst informative Datenbank zu füllen, aber vor allem wollen wir unterschätzten authentischen Läden in Heidelberg und Umgebung mehr Öffentlichkeit verschaffen", sagt Max. Der Löffelmeter soll nicht nur gutes und preiswertes Essen empfehlen, sondern auch die Menschen hinter den Ladentheken in den Vordergrund rücken. "Hinter vielen Läden stecken tolle Geschichten und Persönlichkeiten, viele Philosophien und Überzeugungen - denen wollen wir einen Raum geben", sagt Sean. Sein Bruder Max fügt hinzu: "Wir sind hier aufgewachsen und kennen Heidelberg mit all seinen Ecken und Kanten, wir kennen Geheimtipps und Besonderheiten und sind immer erreichbar. Das können kommerzielle Dienste wie ,yelp' so nicht bieten."

Doch das ist nicht alles: Die kulturelle Seele des Löffelmeters sind Interviews mit bekannten Heidelberger Köpfen, wie Ex-Oberbürgermeisterkandidat Derek Cofie-Nunoo, Sternekoch-Ausbilder Erik Pratsch oder die "Stieber Twins". Sie alle geben dem Löffelmeter Auskunft über ihre Geheimtipps, sprechen über ihre Erfahrungen mit Heidelbergs Gastronomiekultur und werden auch schon mal philosophisch. Den Aufwand betreiben die Brüder übrigens für lau, erzählt Sean: "Der Löffelmeter ist Freund aus Leidenschaft. Von befreundeten Gastronomen kriegen wir mal einen Kaffee ausgegeben, das war's". Die Martins haben aber dennoch höhere Ziele, träumen von einer gedruckten Ausgabe. "Wir haben viel vor, suchen mögliche Unterstützer und überlegen, unseren Service zu erweitern". Am Konzept soll sich aber nichts ändern: "Man hat uns schon den Robin Hood der Gastroführer genannt. Das wollen wir bleiben."

Fi Info: www.loeffelmeter.de