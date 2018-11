Von Sabine Hebbelmann

Alle stehen im Kreis. Sie singen und klatschen, spielen auf dem Berimbau, einem brasilianischen Musikbogen. Plötzlich lösen sich ein Mann und eine Frau aus dem Kreis, gebückt umkreisen sie sich. Der Mann wirbelt sein Bein herum, die Frau duckt sich weg und startet aus der Drehung heraus den nächsten Tritt. Keine Aggressivität, keine Berührungen - die Atmosphäre ist heiter und gelöst.

"Capoeira ist wie ein Gespräch", sagt Elton Lopes Guimarães. Der Leiter der Capoeira-Akademie Heidelberg hatte die Idee zur offenen "Roda gegen Rassismus", zu der er letzten Freitag einlud. "Roda" ist portugiesisch und bedeutet Kreis. Damit ist sowohl der Kreis der Beteiligten als auch der gesellschaftliche Rahmen, in dem der Kampf stattfindet, gemeint. Das Ziel beim Capoeira sei nicht, jemanden zu besiegen, sondern die Wahrnehmung zu trainieren und gemeinsam ein gutes Spiel entstehen zu lassen, erklärt Guimarães.

Doch was kann die Kampfkunst gegen Rassismus bewirken? "Professor Nugget", wie sich der Trainer auch nennt, erklärt es so: Capoeira wurde während der Kolonialzeit in Brasilien von Sklaven entwickelt, die aus Afrika verschleppt worden waren. "Auf der Reise sind sie schlimmer behandelt worden als Tiere, unzählige Menschen sind umgekommen", so Guimarães. Obwohl die Sklaven aus verschiedenen Ländern Afrikas stammten, bildeten sie beim Capoeira eine Gemeinschaft. Längst sei der Kampftanz weltweit verbreitet. Amerikaner, Russen, Deutsche, Franzosen, Israelis und Araber lernten durch ihn brasilianische Lebenskunst und Körpergefühl. Die "Uniform", weißes T-Shirt und weiße Hose, symbolisiere, dass Hautfarbe, sozialer Status oder Geschlecht keine Rolle spielten. Viele der Lieder stammten aus der Zeit der Sklaverei.

Für Guimarães ist der Völker verbindende Aspekt sehr wichtig. Als er vor zehn Jahren nach Deutschland kam, habe er manches Vorurteil aus Brasilien mitgebracht. Umso überraschter sei er gewesen, dass die Menschen ihm offen und tolerant begegneten. Und er habe sich gefreut, dass seine deutschen Schüler schnell "lockere Hüften" bekommen hätten.

150 Kinder und Erwachsene trainieren in der Capoeira-Akademie in Rohrbach. "Wir sind eine große Familie", sagt Vereinsmitglied Lisa Grüterich. Ihr gefällt auch, dass das Training in portugiesischer Sprache stattfindet und sie ganz nebenbei eine neue Sprache gelernt hat.

Die Heidelberger Capoeira-Gemeinschaft wächst beständig. Jüngstes Mitglied ist Alexandre: Der fünf Wochen alte Säugling erlebt das Geschehen vom Tragetuch aus. Seine Mutter Lila Sax dos Santos Gomes stammt aus Neuseeland, ist mehrfache deutsche Meisterin und Europameisterin und wurde 2009 sogar Weltmeisterin. Jetzt schaut sie ihrem brasilianischen Mann beim "Kampftanzen" zu.

Info:www.capoeira-heidelberg.de