Heidelberg. (mün) Am 19. Oktober will Eckart Würzner das Votum für eine zweite Amtszeit als Oberbürgermeister von den Heidelbergern erhalten. Beim RNZ-Forum am heutigen Sonntag stellt er sich den Fragen von RNZ-Stadtredaktionsleiterin Ingrid Thoms-Hoffmann im Alten Saal des Heidelberger Theaters. @RNZ-Reporter twitter live aus dem Theater:

