Heidelberg. (mün/RNV) Wegen einer entgleisten Straßenbahn im Stadtteil Bergheim kam es am Montagvormittag zu erheblichen Behinderungen. Nach Angaben der RNV waren die Linien 21 und 24 betroffen. Gegen 10 Uhr wurde bekannt, dass im Bereich des Heidelberger Betriebshofes eine Straßenbahn entgleist war. Ob dies mit den Gleisarbeiten zum Austausch einer Weiche in der Karl-Metz-Straße zu tun hat, sei noch unklar, so eine Sprecherin der RNV. Gegen 11.30 Uhr konnte die RNV melden, dass der Schaden behoben und die Bahn wieder auf den Gleisen ist. Die Straßenbahnlinien konnten wieder normal ihren Betrieb aufnehmen.

Während der Reparatur musste die Linie 21 vom Neuenheimer Feld durch die Bergheimer Straße zum Bismarckplatz umgeleitet werden. Von dort ging es wieder zurück nach Handschuhsheim Nord. Die Linie 24 fuhr von der Weststadt zum Bismarckplatz und über die Bergheimer Straße zum Neuenheimer Feld und weiter nach Handschuhsheim. Fahrgäste die zum Hauptbahnhof mussten, hatten mit Einschränkungen durch das viele Umsteigen zu kämpfen. Die Haltestellen Betriebshof, Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei und Seegarten wurden teilweise nicht mehr angefahren.