Bergheim. (hö) Am Samstag schließt die Filiale des Lebensmittel-Discounters Lidl im Landfriedkomplex. Das bestätigte das Unternehmen auf RNZ-Anfrage: "Die Filiale in der Alten Eppelheimer Straße bietet nicht mehr die Voraussetzungen, um unseren Kunden unser gesamtes Sortiment anzubieten und einen bequemen Einkauf zu ermöglichen, wie er es bei Lidl erwarten darf. Daher werden wir die Filiale schließen. Ein Ersatzstandort ist nicht geplant. Alle betroffenen Mitarbeiter werden in anderen Filialen weiterbeschäftigt. Es wird keine weiteren Filialschließungen in Heidelberg geben." Mit anderen Worten: Die etwas angejahrte Filiale entsprach nicht mehr den aktuellen Erfordernissen - gerade was die Backwaren und die Tiefkühlprodukte angeht.

Anwohner Horst Horn ärgert das: "Dann ist Bergheim von der Mittermaierstraße bis zur Autobahn ohne Nahversorgung! Für Hochverdiener ist das ja kein Problem, aber was ist mit den Alten, Rentnern oder Invaliden, die gerade hier wohnen! Wo kaufen die dann ein?"