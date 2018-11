hob. Perfekter könnte die Wetterprognose für den Aktionstag "Lebendiger Neckar" nicht sein. 24 Grad und Sonnenschein sind für den Sonntag angesagt. Ideale Bedingungen also, um sich mit der gesamten Familie ins Vergnügen zu stürzen. Neun Städte und Gemeinden sind mit von der Partie. Und auch in Heidelberg wird von 11 bis 19 Uhr einiges geboten: Die Palette reicht vom Sandburgenwettbewerb über Schifffahrten bis hin zur Breakdance-Vorführung. Zeitgleich findet der AOK-Radsonntag statt. Hintergrund Hintergrund Die Freiwillige Feuerwehr Ziegelhausen lädt zeitgleich mit dem Aktionstag "Lebendiger Neckar" auf ihrem Gelände in der Kleingemünder Straße 18 zu einem Tag der offenen Tür ein. Ab 10 Uhr erwartet die Besucher ein Feuerwerk an Information und Aktion. Dort werden die Fahrzeuge erklärt und die technische Ausstattung vorgeführt. Die Jugendfeuerwehr ist an der "Spritzwand" mit einer [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Die Freiwillige Feuerwehr Ziegelhausen lädt zeitgleich mit dem Aktionstag "Lebendiger Neckar" auf ihrem Gelände in der Kleingemünder Straße 18 zu einem Tag der offenen Tür ein. Ab 10 Uhr erwartet die Besucher ein Feuerwerk an Information und Aktion. Dort werden die Fahrzeuge erklärt und die technische Ausstattung vorgeführt. Die Jugendfeuerwehr ist an der "Spritzwand" mit einer traditionellen Kübelspritze mit von der Partie. Zudem gibt es Kinderschminken und eine Hüpfburg und um 14 Uhr eine "Modenschau" mit nostalgischen und aktuellen Uniformen. Auch das Deutsche Rote Kreuz ist dabei. Den Besuchern wird empfohlen, mit der Buslinie 33 anzureisen. Das Bühnenprogramm auf der Neckarwiese kann sich sehen lassen. Am Skate-Park an der Ernst-Walz-Brücke spielt um 18.30 Uhr Ax Genrich & Band. Auf der Bühne 1 zwischen Kinderspielplatz und Theodor-Heuss-Brücke treten unter anderen Magic Fantastu mit Show & Entertainment für Kinder und Familien auf (11.30 Uhr). Der TSC Couronne zeigt Zumba, orientalischer Tanz und Videoclipdancing (12 Uhr), aber auch die Bigband der Musikschule tritt um 12.45 Uhr mit Swing, Latin und Rock-Jazz auf. Am RNF-Truck an der Theodor-Heuss-Brücke zeigt der Kinder- und Jugendzirkus Peperoni sein Können (14.10 Uhr). Dort gibt es auch um 16 Uhr die Preisverleihung für das Entenrennen auf dem Neckar. Die Zap-Gang (16.45 Uhr) spielen quer durch alle Musik-Programme von Rock über Country bis Heavy Metal, bevor Sunucraft um 18.15 Uhr mit einer eindrucksvollen Performance aus Westafrika den Abschluss bilden. Auch an der Alten Brücke gibt es von 11 bis 19 Uhr "etwas auf die Ohren" - und zwar Jazz, Folk Rock, Coversongs aus den 60ern sowie Pop und Chansons.

Rund 100 Akteure bieten in Heidelberg vom Schwabenheimer Hof über die Neckarwiese bis zur Alten Brücke eine Vielzahl von Veranstaltungen, Vorführungen und Mitmachangeboten an. Das nördliche Neckarufer wird an diesem Tag vollständig für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Mit dem Hubsteiger auf 28 Metern Höhe die Aussicht genießen, eine Schleusenanlage besichtigen oder im Segelflugzeug Probe sitzen - das können die Besucher des "Lebendigen Neckars" in Heidelberg. Wer sich sportlich betätigen will, kann unter anderem Ultimate Frisbee, Football und Cheerleading ausprobieren. In ferne Welten tauchen Gäste im "Chinesischen Dorf" ein, in dem ein Ensemble der Pekingoper gastiert. Auf der Neckarwiese gibt es außerdem die Künstlermeile und den Kinderflohmarkt zu entdecken. Mitmachen und gewinnen heißt es beim dritten Heidelberger Plastikenten-Wettrennen des Lions Clubs auf dem Neckar.

Den Skatepark unter der Ernst-Walz-Brücke veranstaltet das Haus der Jugend gemeinsam mit zahlreichen Partnern. Mitorganisator ist unter anderem der Profi-Skater Henrique Vitoria. Beginn des Events ist um 10 Uhr. Der Graffitiwettbewerb startet um 16 Uhr. Daneben gibt es Streetart-Workshops, T-Shirt-Siebdruck, Livepainting, Musik Acts und Breakdance-Shows. Weitere Informationen unter www.hausderjugend-hd.de.

Auf dem RNF-Showtruck und zwei weiteren Bühnen erwarten die Besucher neben Live-Musik auch Show- und Tanzvorführungen von Tango Argentino bis hin zu Breakdance. Der "Circus Peperoni" lädt zu Akrobatik-Aufführungen und die "Freerider" zu waghalsigen Stunts mit Mountainbikes ein.

Der Veranstaltungsbereich zwischen der Uferstraße im Westen ab der Einmündung Posseltstraße und der Straße In der Neckarhelle / Einfahrt Ziegelhausen-Mitte im Osten ist am Sonntag von 6 bis 21 Uhr für den Verkehr gesperrt. Anwohnern, die ihr Fahrzeug an diesem Tag nutzen wollen, wird empfohlen, es bereits am Vorabend außerhalb des Veranstaltungsbereiches zu parken. Der weitere Veranstaltungsbereich auf der Landesstraße 534 von Ziegelhausen-Mitte bis zur Friedensbrücke in Neckargemünd-Kleingemünd ist halbseitig gesperrt. Es gelten vielerorts Parkverbote.

Info: www.heidelberg.de