Von Birgit Sommer

Schön für Heidelberg: Ein ganz neuer Michelin-Stern leuchtet jetzt über der Stadt, das Restaurant "Le Gourmet" in der "Hirschgasse" wurde zum ersten Mal mit einem Stern gekrönt. Küchenchef Mario Sauer, seit dem Jahr 2007 in der Küche des traditionsreichen Hotels, hat sich gestern zusammen mit seinem Team ein Glas Champagner genehmigt, aber dann arbeiteten alle wieder ganz normal für die, die für den Abend einen Tisch reserviert hatten, ohne schon von der großen Auszeichnung zu wissen. Stolz ist man auf sie natürlich im Hause, doch eigentlich haben die Gäste und auch Patron Ernest Kraft diese schon länger erwartet.

Schließlich kam der 36-Jährige direkt vom Posten des Sous-Chefs bei Altmeister Helmut Thieltges im Waldhotel "Sonnora" in Dreis, dessen Arbeit seit 1999 regelmäßig mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wird. Mario Sauer hat außer den feinen Kochkünsten dort noch etwas anderes gelernt: "Dass man auf die eigene Zufriedenheit hinarbeitet."

Und er hat eine sterneerfahrene Mannschaft um sich aufgebaut mit Restaurantleiter Gilles Duflot an der Spitze. Der charmante Franzose, der ebenfalls vom "Sonnora" kam, umsorgt die Gäste vorbildlich. "Der Stern ist eine Teamleistung, die auch etwas mit Empathie zu tun hat, wir haben ihn gemeinsam geholt", weiß auch Hotelbesitzer Kraft. Er belohne diejenigen, die das Restaurant viele Jahre lang getragen hätten. "Wir werden nicht aufhören, gut zu sein, und wir werden den Stern so schnell nicht wieder hergeben," erklärte Kraft.

Der zweite Heidelberger Michelin-Stern gehört wieder "Scharffs Schlossweinstube". Für Martin Scharff ist es bereits das 23. Mal, dass seine Küche an drei verschiedenen Standorten ausgezeichnet wird, Küchenchef Dirk Seiger greift zum zweiten Mal erfolgreich nach den Sternen. Auch das Team im Schloss betont die "Mannschaftsleistung" im Wettbewerb um die Gourmets. Heidelberger und viele nationale und internationale Gäste genießen es, an der weltbekannten Adresse Sterneküche vorzufinden. An den kreativen Gerichten dort oben wird weiter gefeilt. Martin Scharff hat auch sonst noch viel vor. Zum Beispiel plant er für den nächsten Sommer ein "Wine & Dine-Festival" im abendlichen Schlosshof, zu dem er gerne Köche, Kollegen und Winzer aus der Stadt begrüßen will: "Je stärker wir gemeinsam sind, desto stärker ist die ganze Region."

Keinen Michelin-Stern bekam dieses Mal "schwarz.das restaurant", weil es nur noch bis zum Jahresende geöffnet ist. Sterne-Koch Manfred Schwarz wird im Frühjahr das Restaurant des Golf-Clubs Bruchsal übernehmen.