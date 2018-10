hö. Lami Ceesay brach vor drei Jahren in seinem Heimatland, dem westafrikanischen Gambia, auf, um in Libyen Arbeit als Schreiner zu finden. Der 24-Jährige hatte zuvor schon sieben Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Doch dann suchte der Bürgerkrieg Libyen heim, Ceesay musste fliehen. Auf einem Boot setzte er nach Italien über, wo es ihm überhaupt nicht gefiel. Fast eineinhalb Jahre blieb er dort, bis er weiter nach Deutschland zog. Über die Vergangenheit redet Ceesay nicht gern: Er ist fest entschlossen, in Heidelberg, wo es ihm gefällt, seinen Abschluss als Schreiner zu machen.

Von Januar bis Ende November 2014 kamen 1726 Personen aus Gambia, um in Deutschland einen Asylantrag zu stellen, im ganzen Jahr 2013 waren es 679 - ein Plus von 254 Prozent. Gambia mit seinen 1,7 Millionen Einwohnern ist einer der unterentwickeltsten Staaten der Welt und wird seit 20 Jahren von einem autoritären Präsidenten Yahya Jammeh regiert, der nach seinem erfolgreichen Militärputsch sofort die Scharia einführte.

Was war das Beste, was Ihnen letztes Jahr passiert ist?

Dass ich nicht mehr in Italien bin. Wir hatten dort wenig zu essen, und es gab keine medizinische Behandlung.

Und was war Ihre größte Niederlage?

Die bedrückende Zeit in Italien.

Worauf freuen Sie sich im Jahr 2015?

Dass ich bald zur Schule gehen kann und bald einen Job als Schreiner finde. Denn ich war auch in Gambia Schreiner - auch wenn es große Unterschiede zwischen der afrikanischen und der europäischen Schreinerei gibt: Während man hier oft Maschinen benutzt, machen wir in Afrika alles mit der Hand.

Welche Schlagzeile wollen Sie dieses Jahr nicht in der Zeitung lesen?

Das weiß ich nicht, mich interessiert nur die Schule und die Ausbildung.

Von welchem Heidelberger würden Sie im Jahr 2015 gerne mehr hören?

Das weiß ich nicht, ich habe noch keinen Heidelberger getroffen und kenne auch keinen.