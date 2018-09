Heidelberg. (dpa-lsw) Gut eine Woche nach der kurzfristigen Einrichtung eines Notquartiers für Flüchtlinge in Heidelberg hat sich die hygienische Situation in der ehemaligen US-Kaserne nach Angaben von Behörden und Helfern verbessert.

Es gebe jetzt Dusch-Container vor Ort, die mobilen Toiletten seien durch WC-Container ersetzt, und es seien Waschmaschinen aufgestellt worden, sagte die Leiterin des Sozialamts Heidelberg, Angelika Haas-Scheuermann. Auch die Verpflegung sei den Bedürfnissen der Bewohner angepasst worden.

Das Notquartier in den ehemaligen Patton Barracks soll noch etwa acht Wochen bestehen bleiben, bis neu ankommende Flüchtlinge in einer ehemaligen Bundeswehrkaserne in Meßstetten im Zollernalbkreis untergebracht werden können.