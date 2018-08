Von Holger Buchwald

Kneipenlärm in der Altstadt war schon häufig in den Schlagzeilen - insbesondere, als über die längeren Öffnungszeiten für Gaststätten diskutiert wurde. Anwohner beklagen sich aber auch oft über lautstarke Partys von Studentenverbindungen. Eine solche kommt nun das Corps Rhenania teuer zu stehen.

Weil sich Nachbarn in der Nacht zum 6. Juni letzten Jahres über das Gegröle und die Musik im hinteren Bereich der Hauptstraße beschwerten, musste die Polizei gleich mehrmals zu dem Verbindungshaus ausrücken. Beim letzten Besuch morgens um 6.20 Uhr hagelte es dann gegen den Studenten, der sich als Verantwortlicher für die Gartenparty ausgab, eine Anzeige wegen Ruhestörung. Das Bußgeld von 500 Euro, gegen das der junge Mann Widerspruch eingelegt hatte, wurde jetzt vom Amtsgericht bestätigt.

Ruhestörungen durch Studentenverbindungen sind in der Heidelberger Altstadt keine Seltenheit. Beim Polizeirevier Mitte zählte man im letzten Jahr 49 solcher Fälle. Im Schnitt seien es zwischen 35 und 50 pro Jahr, sagt Revierleiter Christian Zacherle auf Anfrage der RNZ. "Früher war das noch schlimmer", weiß der Polizeioberrat. Deshalb hätten sich die Beamten mit den "Alten Herren" der unterschiedlichen Verbindungen zusammengesetzt, seither sei etwas Ruhe eingekehrt. Besonders das Corps Rhenania verweigere sich aber allen Gesprächen und berufe sich dabei auf seine lange Tradition in der Altstadt. So auch bei der Gartenparty vor beinahe einem Jahr, bei der die Studenten offenbar deutlich über die Stränge schlugen. Bereits gegen 1.30 Uhr ging der erste Anruf bei der Polizei an. Als die Beamten klingelten und nach dem Rechten sehen wollten, öffnete zunächst niemand. Das Klingeln wurde von dem lauten Gegröle übertönt. Als die Polizisten ein paar Stunden später wiederkamen, reagierten die Partygäste ungehalten und fragten sie, was sie hier zu suchen hätten.

Wenn es bei dem Urteil des Amtsgerichts bleibt, muss der verantwortliche 24-jährige Student nicht nur die 500 Euro Bußgeld bezahlen, sondern auch die Kosten des Verfahrens tragen. Allerdings hat der Anwalt des Corps Rhenania bereits angekündigt, Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung einzulegen.