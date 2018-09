Von Holger Buchwald

Es ist ein Bericht mit Brisanz. 80 Prozent der Altstädter sehen nach der Anwohnerbefragung vom Herbst letzten Jahres Handlungsbedarf in ihrem Stadtteil. Als besondere Probleme werden Dreck, Lärm und Alkohol genannt. Die Bürgerinitiative "Leben in der Altstadt" (Linda) hat nun die Studie der Deutschen Polizeihochschule Münster ausgewertet und stellt im Vorfeld der Kommunalwahl die Ergebnisse vor. Hintergrund Hintergrund: Altstadtumfrage Die Altstadtumfrage - neben Heidelberg gab es solch eine Befragung auch in Ravensburg - wurde vom baden-württembergischen Innenministerium initiiert. Die Landesregierung wollte herausfinden, wie sinnvoll ein Alkoholkonsumverbot auf öffentlichen Plätzen wäre. Die Polizeihochschule in Münster wurde mit der Studie beauftragt. Das Resultat: Ministerpräsident Kretschmann [+] Lesen Sie mehr Hintergrund: Altstadtumfrage Die Altstadtumfrage - neben Heidelberg gab es solch eine Befragung auch in Ravensburg - wurde vom baden-württembergischen Innenministerium initiiert. Die Landesregierung wollte herausfinden, wie sinnvoll ein Alkoholkonsumverbot auf öffentlichen Plätzen wäre. Die Polizeihochschule in Münster wurde mit der Studie beauftragt. Das Resultat: Ministerpräsident Kretschmann stoppte die Pläne für ein Alkoholverbot. 2800 Altstädter ab 16 Jahren wurden von September bis Oktober 2013 befragt. Die Attraktivität der Altstadt als Wohnort wird positiv bewertet: Mittelwert 3,76. Die Bewertungsskala reichte von 0 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut). Trotzdem sehen 83,5 Prozent der Befragten Handlungsbedarf. Das Sicherheitsgefühl schwankt je nach Tages- und Nachtzeit sowie Alter der Befragten. Tagsüber erreicht es bei allen Altersgruppen Spitzenwerte von 4,31 bis 4,78. Nachts stürzt dieser Wert aber bei den Befragten über 65 Jahre auf 2,83 ab. Die Probleme im Stadtteil konnten die Befragten von 0 (gar kein Problem) bis 5 (sehr großes Problem) ebenfalls gewichten. Demnach werden Verunreinigungen durch Urin und Erbrochenes als schlimmstes Übel betrachtet (3,89), gefolgt von Lärmbelästigungen (3,82) und herumliegendem Müll (3,34). Auf Platz vier folgt der "Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen" (3,25). Als mögliche Maßnahmen gegen die Probleme befürworten die Altstädter eine stärkere Kontrolle des Alkoholausschanks an Minderjährige (70,4 Prozent der Befragten), eine stärkere Polizeipräsenz (67,7 Prozent), aber auch zeitlich begrenzte Aufenthaltsverbote für alkoholisierte Störer (55 Prozent) und eine bessere Suchtaufklärung für junge Menschen (49,2 Prozent). Frühere Schließzeiten der Gaststätten landen "nur" auf Platz 9, werden aber immerhin noch von 27,9 Prozent befürwortet. hob

"Schon seit März versuchen wir, mit Oberbürgermeister Würzner über die Studie zu sprechen. Wir haben immer noch keinen Termin. Und das, obwohl er die Altstadt zur Chefsache erklärt hat", ärgert sich Martin Kölle, einer von vier Linda-Sprechern, als er zusammen mit seinen Mitstreitern Ulrich Eckert und Doris Hemler die Studie vorstellt. Selbst der Gemeinderat sei noch nicht über die Ergebnisse informiert. Und das, obwohl sie der Stadtverwaltung schon seit Monaten vorliegen.

Zusammen mit der Stadtverwaltung und der Polizei gelte es nun, die Resultate der Studie aufzugreifen und die Probleme gemeinsam anzugehen - darin sind sich die Linda-Aktivisten einig. Dabei sind Eckert, Kölle und Hemler bemüht, aus der Ecke der Nein-Sager herauszukommen. "Wir sind nicht gegen die Wirte. 80 bis 90 Prozent machen ihre Arbeit so, dass sie sozialverträglich ist", betont Eckert. So sieht das auch Kölle, der seit 1981 in der Altstadt wohnt. "Damals lockte die Stadt junge Familien hierher", erinnert er sich. Doch während die Kneipen zu dieser Zeit noch um Mitternacht schließen mussten, beginnt die Sperrzeit an Werktagen jetzt erst um 2 Uhr morgens. "Die Stadt hat auch eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Bürgern", stimmt Hemler dazu. Sicher dürfe in der Altstadt gefeiert werden. Die Anwohner sollten aber auch im Sommer bei offenen Fenstern schlafen können. Und Eckert wird noch drastischer: "Für mich klingt das hohl", sagt er zu dem Vorschlag einiger Gemeinderatskandidaten, die Sperrzeit noch weiter zu verkürzen oder gar ganz abzuschaffen, um so die Besucherströme in der Altstadt zu entzerren und für mehr Ruhe zu sorgen.

"Es ist traurig, dass die Bürger in einer angeblich so bürgernahen Stadt, ihre Rechte einklagen müssen", ärgert sich Hemler über den aktuellen Rechtsstreit zwischen dem Ehepaar Jansen und der Verwaltung. Angesichts der drängenden Probleme in Heidelbergs Zentrum überlegten sich viele Anwohner, wegzuziehen. Einige haben es schon getan, wie Eckert weiß. Aus dem Dreifamilienhaus in seiner Nachbarschaft wurde inzwischen ein kleines Studentenwohnheim mit 15 Zimmern.

Ein paar Forderungen an die Gemeinderatskandidaten hat Linda jetzt schon parat: So sollten die Gelder für den Kommunalen Ordnungsdienst nach Freiburger Vorbild aufgestockt werden. Während dort 20 Mitarbeiter angestellt sind, sind es in Heidelberg nur acht. Die personelle Unterbesetzung hat Konsequenzen, so Eckert: "Nachts um 2 Uhr wird praktisch nicht mehr kontrolliert."

Eine schärfere Beschränkung der Außengastronomie ist ein weiteres zentrales Anliegen von Linda. Seit 2009 habe diese um 30 Prozent zugenommen, was das Lärmproblem zudem verschärfe. Ganz zu schweigen davon, dass einige Passanten bei all den Tischen auf den Bürgersteigen gar nicht mehr durchkämen und auf die Straße ausweichen müssten.

Ein Alkoholkonsumverbot auf öffentlichen Plätzen hätte Linda begrüßt. Doch auch, wenn es aktuell wieder häufig um Lärm, Dreck und Randale geht, betont die Bürgerinitiative, dass sie nicht nur gegen, sondern auch für etwas ist: für ein Bürgerzentrum und für den Verbleib des Karlstorbahnhofs in der Altstadt.