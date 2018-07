ste. Eine 50-jährige Ladenbesitzerin wurde am Mittwoch, 30. April, schwer verletzt, als sie einen Mann am Neuenheimer Mönchhofplatz am Wegfahren mit einem Auto hindern wollte (siehe RNZ vom 2. Mai). Jetzt gibt es neue Informationen zu dem Vorfall: Wie die Polizei der RNZ bestätigte, war die Frau zuvor bestohlen worden. Laut Polizeisprecher Dieter Klumpp kam gegen 15 Uhr ein 50 bis 55 Jahre alter Mann in das Geschäft des späteren Opfers. Kurz danach betrat ein um die 30 Jahre altes Paar den Laden. Der Mann hatte offenbar die Aufgabe, die Inhaberin abzulenken.

Als die drei das Geschäft wieder verlassen hatten, stellte die 50-Jährige fest, dass ihr Geldbeutel aus einem Korb hinter der Kasse gestohlen worden war. Daraufhin ging sie nach draußen und versuchte, den Mann, der in einem grauen Peugeot saß, am Wegfahren zu hindern. Der gab jedoch Gas, die Frau landete auf der Motorhaube und fiel nach einigen Metern zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Mittlerweile ist sie laut Klumpp außer Lebensgefahr und konnte auch schon vernommen werden.