Von Micha Hörnle

Heidelberg. Fast jede Großstadt hat so etwas, nur Heidelberg nicht. Aber das wird sich bald ändern: Auch hier wird es bald einen Gestaltungsbeirat (wie beispielsweise in Mannheim oder in Karlsruhe) geben. Damit soll gerade bei großen, exponierten Bauvorhaben auf eine besonders gute Gestaltung geachtet (oder wenigstens eine Diskussion darüber angeregt) werden.

Tatsächlich kam diese Idee zum ersten Mal im Wahlkampf um das Amt des Baubürgermeisters auf. Im letzten Jahr sprach sich Alexander Uhlig, der schärfste Konkurrent von Jürgen Odszuck (der es dann wurde), besonders euphorisch für ein solches Gremium aus. Odszuck sagte damals, er wolle sich erst einmal einarbeiten und dann die Frage neu beurteilen. In der Zwischenzeit hatten mehrere, ganz unterschiedliche Gruppierungen im Gemeinderat sich zusammengetan, um diese Idee zu forcieren. Und nun ist die Zeit gekommen: Wenn alles gut geht, wird es bis zum Jahresende diesen Gestaltungsbeirat geben. In ihm sitzen laut Satzung "fünf weisungsunabhängige Sachverständige", also fünf Fachleute (in der Regel Architekten oder Stadt- sowie Landschaftsplaner), die nicht in Heidelberg wohnen dürfen.

Der neue Beirat hat nur beratende Funktion, er darf also Empfehlungen geben. Die können durchaus dazu führen, dass ein Investor seinen Plan umarbeitet. Am bekanntesten in der Region ist der Fall des Porsche-Zentrums in Mannheim-Friedrichsfeld. Ende 2010 wurde der Gestaltungsbeirat der Quadratestadt gegründet, und schon ein halbes Jahr später legte er sich mit dem Autohersteller an, der seine Regionalniederlassung neu bauen wollte. Es kam zu einem großen Krach, Porsche drohte sogar, die Stadt zu verlassen. Immerhin gab es einen Kompromiss: Zwei der vier Empfehlungen des Gremiums wurden beim Bau berücksichtigt.

Insofern hofft auch Odszuck bei Heidelberger Großprojekten - zumindest bei denen, für die es keine groß angelegten Wettbewerbe gab - auf konstruktive Begleitung seitens von Experten - auch wenn er gleich hinterherschiebt: "Wir können uns in Heidelberg ja wirklich nicht über die architektonische Qualität von Neubauten beklagen." Aber vielleicht wären hier und da ein paar Tipps aus berufenem und unabhängigem Mund nicht verkehrt. Zugleich sollen die bisherigen Gestaltungsbeiräte für die Altstadt und die Weststadt - hier saßen nicht nur Experten, sondern teilweise auch "normale" Bürger - aufgelöst werden.