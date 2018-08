mün. Voraussichtlich zum Winterfahrplanwechsel will die RNV das Moonliner-Netz, also die Nachtfahrten an Wochenenden und Feiertagen, umstellen. Die Stadtteile sollen besser erschlossen und die Altstadtbesucher schneller aus der Altstadt nach Hause gebracht werden. Doch Grünen-Stadtrat und Nahverkehrsfachmann Christoph Rothfuß übt Kritik am neuen Konzept, das der Gemeinderat am 14. März beschließen soll.

Die Vorteile des Moonliner-Vorschlags erkennt Rothfuß an: Es werden mehr Wohngebiete in den Stadtteilen erschlossen, mehr Busse eingesetzt sowie die Fahrplanlücke am Sonntagfrüh zwischen 4.30 und 7 Uhr geschlossen. Diese Mehrkosten von bis zu 65 000 Euro seien auch gerechtfertigt. Die Mehrkosten durch die neue Linienführung, bis zu 30 000 Euro, wären aber eine teure Verschlechterung für die Altstadt.

Im Stadtentwicklungsausschuss in der vergangenen Woche konnte sich Rothfuß mit seiner Kritik nicht durchsetzen, der Altstadt-Bezirksbeirat aber folgte einstimmig seiner Argumentation am Donnerstagabend. Der Grünen-Stadtrat kritisiert, dass es keine Direktverbindung von der Altstadt zum Hauptbahnhof gebe, Moonliner-Kunden müssten umsteigen. Außerdem würden die Anschluss-Linien der vom Uniplatz kommenden Nachtbusse am Bismarckplatz nicht alle erreicht. Der Karlstorbahnhof würde zudem nur noch einmal pro Stunde, die Alte Brücke gar nicht mehr angefahren. Rothfuß meint, dass mit dem bisherigen Netz die Verbesserungen, nämlich mehr Gebiete in den Stadtteilen mit mehr Bussen anzufahren, auch im bestehenden Moonliner-Netz möglich wäre.

RNV-Vertreter Stephan Heidenreich, der gemeinsam mit der Stadtverwaltung das Konzept erarbeitet hat, bestreitet genau das. Im bestehenden Netz sei es nicht möglich, die Fläche besser zu bedienen. Dass das Umsteigen am Bismarckplatz mit Wartezeiten verbunden sei, das liege daran, dass man die OEG-Linie 5 einbezogen habe. Auch das sei nur mit dem neuen Moonliner-Konzept so möglich. Auch dass Rothfuß' Vorschlag billiger käme, bezweifelt Heidenreich.