Von Anica Edinger

Sie kämpfen gemeinsam bei der Stadt für Markisen, sie lachen aber auch gemeinsam und nach Feierabend gönnen sie sich hie und da mal ein Glas Wein - natürlich gemeinsam. Denn als Konkurrenten sehen sich die drei Inhaber der drei neuen Läden am Kornmarkt keineswegs. Im Gegenteil: Sie verbindet eine enge Freundschaft. Und sie sind sich einig: Dank ihnen wurde der Kornmarkt aufgewertet. "Wenn die Sonne scheint, ist das ein Zauberplatz", schwärmt Clemens Bellut, der Inhaber des kleinen Buchladens "Artes liberales" in der Mitte der Häuserfront neun bis acht. Seine Nachbarin rechts, Susanna Beck, ist Friseurin mit Visagisten-Ausbildung und sein Nachbar links, Ertjon Doci, ist Gastronom. In seinem Café "Café bar Grano" verkauft er hauptsächlich Kaffee, es gibt aber auch offenen Tee, Paninis oder Wein.

Clemens Bellut ist von Haus aus Philosoph. Eigentlich kam er nur nach Heidelberg, um Urlaub zu machen, nachdem sein Institut für Designforschung an der Züricher Hochschule der Künste geschlossen wurde. Kaufmann ist Bellut eigentlich auch nicht und dass er einmal einen Buchladen hat, war auch nicht wirklich sein Plan. Doch all das hinderte den 57-Jährigen nicht daran, sich am Kornmarkt niederzulassen.

Hier verkauft er jetzt vor allem die Bücher, die er persönlich für gut und wichtig befunden hat. Die typischen Spiegel-Bestseller kommen ihm meist nicht in eines der archeförmigen Bücherregale in seinem rund 20 Quadratmeter großen Geschäft. Dafür gibt es zahlreiche wissenschaftliche Werke, von der Philosophie über die Geschichte bis hin zu Kinderbüchern. Belluts derzeitiges Lieblingsbuch: Giaconda Bellis "Die Werkstatt der Schmetterlinge". Die Skepsis seiner Freunde, in Zeiten von Amazon und Ebooks einen kleinen inhabergeführten Buchladen zu eröffnen, konnte Bellut von seinem Vorhaben nicht mehr abbringen.

Dass das eine gute Entscheidung war, hängt für ihn bislang weniger mit der Wirtschaftlichkeit seines Geschäftes zusammen, als vielmehr mit seinen Nachbarn. "Wir haben sehr viel Freude gemeinsam", erzählt er. Und auch Susanna Beck antwortet auf die Frage, was sie an ihren beiden Nachbarn so schätze, schlicht: "Alles." Die drei Dienstleister unterstützen sich nämlich gegenseitig. "Man kann ein Buch von mir mit zu einem Kaffee bei Ertjon nehmen oder auch mit zu Susanna", sagt Bellut. Oder man trinkt eine Tasse Kaffe von Ertjon beim Friseur.

Auch in Notsituationen sind die Drei vom Kornmarkt stets füreinander da. "Als es am Montag so gestürmt hat, sind hier draußen die Stühle herumgeflogen. Clemens war der Erste, der raus kam und mir geholfen hat", erzählt Ertjon Doci. Kurz darauf bringt Susanna Beck zwei Zeitschriften vorbei, "die hab' ich doppelt geschickt bekommen", erklärt die 30-jährige Friseurin, die Bellut und Doci übrigens auch die Haare schneidet.

Info: Artes liberales, Kornmarkt 8, Telefon 7786574; Friseur Susanna Beck, Kornmarkt 8, Telefon 7192652; Café bar Grano, Kornmarkt 9, Telefon 6532846.