Von Werner Popanda

Südstadt. Sicher sieht nicht nur Ursula Röper die Südstadt als einen Stadtteil, in dem "eine Menge los ist in der nächsten Zeit" und in dem "etwas festgeklopft wird, was wir uns vor zehn Jahren noch nicht vorstellen konnten". Genau diese Worte wählte die Vorsitzende des frisch entstandenen Stadtteilvereins Südstadt, um im Markushaus Oberbürgermeister Eckart Würzner und die anderen Gäste eines Stadtteilgesprächs willkommen zu heißen.

Mit "eine Menge los" hatte sie eher untertrieben, denn die Südstadt wird sich wie kaum ein anderer Heidelberger Stadtteil durch die neue Nutzung ehemaliger Militärflächen (Konversion) verändern. Insgesamt umfasst die Südstadt 172,6 Hektar, die von der US-Armee aufgelassenen Campbell Barracks und das Mark Twain Village sind 43,4 Hektar groß und machen 25,3 Prozent der gesamten Stadtteilfläche aus. Noch krasser ist das Verhältnis in Sachen Einwohnerzahl. Derzeit leben etwa 4400 Menschen in der Südstadt, alsbald dürften 3000 neu hinzukommen - ein Anstieg um gut 68 Prozent.

Natürlich waren die Gebäude früher auch bewohnt, doch das war mehr ein Nebeneinander von Amerikanern und Deutschen als ein Miteinander. Letzteres will man nun erreichen, trotz der großen Trennwirkung der Römerstraße. Schließlich wolle man, so Röper, "eine moderne Südstadt und keine Durchfahrts-Südstadt". Allerdings vermisse man noch viel, unter anderem Lebendigkeit, Identität, Nahversorgung, Bewegung und Kultur. Vor allem fehlt nach ihren Worten ein Stadtteilzentrum mit Möglichkeiten zum Einkaufen und gastronomischen Angeboten, "um einfach einmal einen Kaffee in der Sonne zu trinken". Laut Würzner könnte ein solcher "Urbanitätspunkt" im Bereich des alten Exerzierplatzes oder noch besser zwischen der Chapel und der alten Kommandantur entstehen.

Als weiterer Knackpunkt entpuppte sich im Verlauf der Debatte die von Röper aufgeworfene Frage der Dichte der Neubebauung, die laut dem jetzt diskutierten Masterplan Gebäude aus den 1950er Jahren ersetzen sollen. Am Sickingenplatz und im Quartier östlich der Römer- und nördlich der Rheinstraße soll abgerissen und neu gebaut werden. Nun fiel schon fast im Sekundenabstand das Kürzel "GFZ", das für "Geschossflächenzahl" steht. Diese Berechnungseinheit, die die Fläche aller Vollgeschosse addiert und dann durch die Fläche des Grundstücks teilt, gibt Auskunft über die Bebauungsdichte.

So weist die Südstadt laut eines Schreibens ihres Stadtteilvereins in den "Wohngebieten in der Ebene ohne Hanglagen und Konversionsflächen" eine GFZ zwischen 0,7 und 0,9 auf. Die nun im zweiten Teilbereich anvisierte GFZ von 1,2 wäre dagegen, wie Arno Feuerstein als zweiter Vereinsvorsitzender dem OB vorhielt, eine "sehr hohe Verdichtung". Dem widersprach Würzner und nannte die geplante Bebauung in der Rheinstraße "urban". Einen Vergleich mit den Wohngebieten in der Südstadtebene wollte er schon deshalb nicht ziehen, weil die Stadt es gar nicht mehr zulassen dürfe, dass "Einfamilienhäuser in der Innenstadt entstehen". Dies sei weder sozial- noch umweltpolitisch tragbar.