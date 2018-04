Weil die Stadthalle zu klein war, wurde der Kinderpsychologiekongress im November per Schiff erweitert. Die Stadt beginnt nun mit der Standortsuche für ein größeres Konferenzzentrum. Foto: HD Marketing

Von Micha Hörnle

Jetzt wird es langsam konkret in der Endlosdebatte "Konferenzzentrum": In den nächsten Wochen beginnt die Standortsuche, am Mittwoch wird der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss diese zweite Phase auf dem langen Weg zu einem Resultat einläuten. Die erste Phase begann vor knapp zwei Jahren, als der Koordinationsbeirat und damit die Bürgerbeteiligung startete: Da ging es vor allem darum, ob Heidelberg wirklich ein Konferenzzentrum braucht.

Diese Phase endete am 19. Dezember, als der Gemeinderat eindeutig einen Bedarf feststellte. Nun stellt sich die Frage, wo das Konferenzzentrum gebaut werden soll. Dafür wurde ein Kriterienkatalog zusammengestellt, nach dem die Standorte bewertet werden sollen: Die ersten vier Punkte zielen auf die besonderen Qualitäten Heidelbergs als Kongressstandort ab, die Kriterien 5 bis 9 fragen nach den Grundanforderungen an ein Tagungszentrum, und die beiden letzten beschäftigen sich mit den Problemen des Standorts. Das sind die elf Kriterien:

Wahrnehmbarkeit des Stadtbilds: ein möglichst guter Blick auf das historische Ensemble am Neckar.

Wahrnehmbarkeit des Konferenzzentrums: eine Lage an einem bekannten Ort/Platz, an dem möglichst viele Leute vorbeikommen.

Nähe zu anderen Zielen: Geschäfte, Hotels, Gaststätten oder touristische Höhepunkte sollten fußläufig, also innerhalb von 500 Metern, erreichbar sein.

Nähe zu potenziellen Nutzern: je näher zum Neuenheimer Feld, desto besser.

Hotelangebot im Umfeld: 600 Hotelbetten sollten in der Nähe sein - oder es sollte genug Platz sein, ein neues Hotel mit dieser Bettenzahl direkt ans Konferenzzentrum zu bauen.

Anbindung an den öffentlichen Verkehr: möglichst nah am Hauptbahnhof oder wenigstens gute Nahverkehrsverbindung dorthin.

Anbindung an den Autoverkehr: möglichst an einer Hauptverkehrsstraße in der Nähe zur A 5.

Größe der Fläche: Minimum 4000 Quadratmeter Grund, da das neue Konferenzzentrum schon mindestens 3500 Quadratmeter braucht - ohne Hotel.

Verfügbarkeit des Grundstücks: am besten im städtischen Besitz.

Verträglichkeit (Grundstück): möglichst geringe Nutzungskonflikte, beispielsweise weil die Fläche ökologisch wichtig oder bebaut ist - oder unter Denkmalschutz steht.

Verträglichkeit (Umfeld): Es soll möglichst kein Fremdkörper sein.

Diese elf Punkte sind erst einmal alle gleich gewichtet, reine Ausschlusskriterien soll es auch nicht geben, und je besser die Anforderungen erfüllt werden, desto mehr Punkte werden vergeben. Allerdings soll hier kein Sieger nach Punkten gefunden werden, es geht vor allem um ein "klares Stärken- und Schwächeprofil" der Standorte, sagt Henning Krug vom Stadtplanungsamt. Für Mike de Vries von "Heidelberg Marketing" (und damit der künftige Betreiber eines neuen Konferenzzentrums) ist das "eine Hilfestellung" - wie die Diskussion ausgehe, sei den Bürgern und dem Gemeinderat überlassen.

Wenn der Rat am 5. Juni diesem Kriterien-Katalog zustimmt, soll im Prinzip jeder Bürger Vorschläge für einen Standort machen. Tabus soll es dabei nicht geben, versichert de Vries. Er sieht den Vorteil bei diesem Verfahren, dass es für jeden Vorschlag offen und transparent ist - und außerdem die unterschiedlichen denkbaren Standorte fair miteinander verglichen werden können. Allerdings, so sagt auch Krug: Die Stadtverwaltung rechnet erstens nicht mit einer unübersehbaren Flut von Vorschlägen - und auch nicht mit einem, von dem alle hin und weg sind: "Im Grunde gibt es fast nur schwierige Standorte in Heidelberg", sagt Krug.

Ende dieses, Anfang nächstes Jahr soll es aber eine Empfehlung geben, über die der Gemeinderat abstimmen muss. Wäre es auch denkbar, dass kein Standort geeignet ist? De Vries: "Prinzipiell schon, aber das wäre schwer vermittelbar, wir haben doch unzweifelhaft den Bedarf für ein Konferenzzentrum festgestellt."

Info: Weitere Informationen zu einem neuen Konferenzzentrum und dessen Planung gibt es auf www.heidelberg.de.