Kaz. "Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht verrechnet haben?" fragt die Besucherin an der Bergbahnkasse vorsichtshalber noch mal nach. Gerade hat ihr Begleiter für die Talfahrt vom Königstuhl hinunter in die Stadt für vier Erwachsene und vier Kinder 62 Euro bezahlt. Die Ausflügler sind angesichts dieser Summe schon etwas schockiert. Was nützt es ihnen, wenn in dem Preis auch der Eintritt in den Schlosshof enthalten ist? Da wollen sie doch gar nicht hin. Ostersonntag auf dem Heidelberger Hausberg: Bei null Grad, ein paar Schneeflöckchen inklusive, sind die Parkplätze nur mäßig belegt und die Gäste in dicker Winterkleidung unterwegs.

An den Autokennzeichen ist zu erkennen, dass die meisten von weiter her angereist sind. Zwei Mountainbiker schieben ihre Räder, ohne zu verweilen, schnurstracks Richtung Himmelsleiter. Im Märchenparadies liegen noch kleine Haufen Schnee, ein Mitarbeiter ist gerade dabei, mit der Schaufel die zusammengefrorenen Steine rund um den Kinderbagger aufzulockern. Derweil ist das Wasserbecken am Eingang, wo man nach Münzeinwurf kleine Motorboote um einen Leuchtturm kreisen lassen kann, vom Eis befreit: "Heute Morgen war auf dem Wasser wieder eine dünne Eisschicht", berichtet Betreiberin Alexandra Jansen. Die Besucherzahlen sind für einen Ostersonntag mehr als mäßig. "Letztes Jahr hatten wir an Ostern sogar einen Tag geschlossen, weil zu viel Schnee lag" erinnert sie sich. Schlimmer geht also immer.

Um Greifvögel geht es in der vor zehn Jahren eröffneten Falknerei Tinnunculus, die am Karfreitag in die neue Saison startete. Bei der Nachmittagsvorstellung sind nur wenige Reihen gefüllt. Doch das Publikum ist begeistert. Schließlich vermitteln Uwe Jacob und Carmen Wimmer ihr Wissen über Adler, Geier, Falken und Eulen mit einer gehörigen Portion Humor.

Als Ausflugsziel ist der Königstuhl mit Falknerei, Märchenparadies und familiengerechtem fantasievoll beschildertem Rundwanderweg "Via Naturae" wirklich eine gute Adresse. Schade nur, dass Hotel und Restaurant auf dem Berg seit Jahren leer stehen. Wie bereits berichtet, hat das Anwesen inzwischen einen neuen Besitzer und soll von Grund auf saniert werden. Das könne etwa zwei Jahre dauern. Neupächter Joachim von der Linde will vor Ort in wenigen Wochen zumindest Mal einen Biergarten mit rund 300 Plätzen eröffnen.

Bis jetzt ist der Kiosk im Märchenparadies - hier gab es zu Ostern passend zu den Temperaturen Glühwein und Kinderpunsch - die einzige Verpflegungsstation auf dem Berg. Gäste, die dort etwas kaufen möchten, lässt Jansen ohne Eintrittskarte auf das Gelände und solche, die ein anderes dringendes Bedürfnis haben, ebenfalls. Schließlich gibt es auf dem Königstuhl keine öffentliche Toilette.