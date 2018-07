Heidelberg. (hob) Zu Wasser, zu Lande und in der Luft sichert die Polizei gestern den Besuch von Prinz William und Herzogin Kate. Zwei Hubschrauber schweben über der Stadt - einer über dem Neuenheimer Feld und einer im Bereich Bergheim/Altstadt. Die Boote der Wasserschutzpolizei patrouillieren auf dem Neckar. Rund 500 Beamte sind laut Polizeisprecher David Faulhaber zur Spitzenzeit beteiligt.

Verkehrs- und Schutzpolizei, Kripo, Technik, Führungsassistenz und Planungsstab - alle Abteilungen sitzen beim Einsatzleiter, Kriminaldirektor Hans-Peter Senk, im Polizeipräsidium mit am Tisch. Die Bilder von den Hubschraubern und Booten aus Heidelberg werden hier später auf vier große Bildschirme übertragen. Mit dabei ist auch Thoren Matzke, der in den letzten Wochen engen Kontakt mit der hessischen Polizei und den britischen Sicherheitskräften hatte.

Kurz nach 12 Uhr wird es ernst - über Funk kommt die Nachricht, dass das Flugzeug des Prinzenpaars pünktlich in Frankfurt gelandet ist. Zu diesem Zeitpunkt warten Faulhaber und sein Kollege Dieter Klumpp schon auf einem Autobahnparkplatz bei Heppenheim. Zusammen mit den Lotsen von der Verkehrspolizei reihen sie sich kurz darauf in den Konvoi aus einem Dutzend Motorrädern und vier Limousinen ein. Alles geht ganz schnell, in welchem Auto William und Kate sitzen, ist nicht zu erkennen.

"Wir haben die Autobahn leerlaufen lassen", sagt Klumpp. Will heißen, die Autos hinter dem Konvoi werden ausgebremst, die Motorradfahrer sichern die Parkplätze und Ausfahrten, damit für kurze Zeit kein Wagen mehr auf die A 5 kommt. Minuten später ist der Tross auch schon in Heidelberg. Die Verkehrspolizei hat alle Zufahrten gesperrt. Die Eskorte wird von Hunderten glücklichen Schaulustigen am DKFZ empfangen.

Zu diesem Zeitpunkt haben Polizisten mit acht Sprengstoffhunden das Rathaus abgesucht, der Marktplatz ist hermetisch abgeriegelt. Ohne Akkreditierung kommt hier keiner mehr rein. Hier und da werden Platzverweise erteilt. Zwischendurch zwei Funksprüche: herrenlose Koffer an der Alten Brücke und in der Oberbadgasse. Es ist falscher Alarm. Und als sich auch noch der Stau in der Altstadt in Grenzen hält, sind Faulhaber und seine Kollegen rundum zufrieden. Fast schon das Anstrengendste war es, alle zehn Sekunden einem Passanten zu erklären, wie er angesichts der beiden gesperrten Brücken auf die Neuenheimer Seite kommt. 30.000 Zuschauer in der Stadt. Keine besonderen Vorkommnisse. Was will man mehr.