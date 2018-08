Von Micha Hörnle

Heidelberg. Für die Stadt stellt sich der Fall "Kein Knöllchen - aber doppelt so hohe Gebühr" anders da als für die Betroffene: Die Rauenbergerin hatte der RNZ erklärt, mit ihrem behinderten Sohn am 13. Juni falsch vor den Schmieder-Kliniken geparkt zu haben - da der Weg zum Behindertenparkplatz zu weit gewesen sei. Nachdem sie einen Strafzettel über zehn Euro bekommen hatte, habe sie später die Parkberechtigung nachgereicht, am Ende sei ihr das Knöllchen erlassen worden, dafür musste sie aber eine Gebühr von 23,50 Euro zahlen. Die Stadt hatte versprochen, den Sachverhalt noch einmal zu prüfen - was der Frau Hoffnung machte.

Zu Unrecht, denn die Stadt schaute noch einmal genau in ihre Akten: Demnach schrieb ein Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienst den Wagen auf, weil er im Johannes-Hoops-Weg "im absoluten Halteverbot (Zeichen 283 der Straßenverkehrsordnung) abgestellt war"; die Frau hätte noch nicht einmal anhalten dürfen. Der Verstoß wurde "laut bundeseinheitlich geltendem Katalog mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 15 Euro geahndet", wie ein Stadtsprecher der RNZ berichtet. "Von dem betreffenden Fahrzeug wurden Beweisfotos gemacht, wobei auch der im Fahrzeug hinter der Windschutzscheibe deutlich sichtbar ausgelegte Behindertenausweis fotografiert wurde."

Daraufhin erhielt die Frau mit Datum vom 15. Juni Post von der Stadt, ihr wurde "ein Verwarnungsgeld in Höhe von 15 Euro angeboten", wie der Stadtsprecher charmant formuliert; zugleich wurde sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihren Wagen im absoluten Halteverbot auch nicht mit einem Behindertenparkausweis abstellen könne. "Auf diese Verwarnung erfolgte nach unserer Aktenlage keine Reaktion, und auch das Verwarnungsgeld wurde nicht gezahlt."

Nun drohte nach drei Monaten, am 15. September, der Fall zu verjähren, daraufhin erließ die Stadt einen Kostenbescheid über 23,50 Euro. Zwar wird das Ordnungswidrigkeitsverfahren formal eingestellt, aber die Frau muss die Kosten des Verfahrens tragen. Das hat den Hintergrund, dass der Halter eines Autos, in diesem Fall die Rauenbergerin, automatisch diese Gebühr zahlen muss, wenn innerhalb von drei Monaten nicht ermittelt werden kann, wer genau den Verstoß begangen hat.