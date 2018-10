Von Tobias Schopper

"Immerhin hatten wir Glück im Unglück", erklärt das Paar aus Schriesheim. Gerade noch rechtzeitig sind sie zu ihrem Auto zurückgekehrt, sodass ihr Wagen nicht abgeschleppt wurde. Geparkt haben die beiden vor dem kunsthistorischen Institut in der Altstadt - ohne eine Parkerlaubnis für diese Zone zu besitzen. Als sie zu ihrem Auto kommen, ist der Abschleppwagen schon gerufen und zwei Mitarbeiter des Gemeindevollzugdienstes vor Ort. So können die Schriesheimer zwar verhindern, dass ihr Auto mitgenommen wird, aber die Anfahrt des Abschleppwagens und das Bußgeld für widerrechtliches Parken müssen sie bezahlen.

Die beiden waren nicht die Einzigen, die sich in der Woche vom 15. bis 20. April ein Knöllchen fürs Falschparken in der Altstadt holten. Denn in diesem Zeitraum kontrollierte der Gemeindevollzugsdienst (GVD) dort verstärkt. "Die Aktion verfolgt vor allem einen pädagogischen Zweck", erklärt GVD-Leiter Thomas Blank. "Die Erfahrungen aus den Vorjahren zeigen, dass sich die Parksituation in der Altstadt nach unseren verstärkten Kontrollen für drei bis vier Monate deutlich verbessert."

"Spontan kann man eine solche Aktion nicht machen", berichtet Blank, "die Stadt braucht die Unterstützung anderer Institutionen, etwa von der Feuerwehr, weil die abgeschleppten Fahrzeuge auf deren Gelände abgestellt werden." Auch die Abschleppunternehmen müssen rechtzeitig informiert sowie ausreichend Mitarbeiter des Gemeindevollzugdienstes eingesetzt werden, um intensivere Kontrollen zu ermöglichen. Diesmal gingen täglich zehn Ordnungshüter auf Streife.

Wird ein widerrechtlich geparktes Fahrzeug entdeckt, dann wird zunächst über das Kennzeichen oder eine Parkerlaubnis für andere Stadtteile versucht, den Halter zu ermitteln, um diesen dann zum Umparken zu bewegen. Das geschieht telefonisch oder persönlich durch GVD-Mitarbeiter. "Häufig sind das Studenten, die mit dem Auto der Eltern unterwegs sind und die dann von ihren Eltern telefonisch aus den Vorlesungen geholt werden", weiß Blank. Nur wenn der Fahrer nicht erreicht werden kann, wird der Abschleppdienst gerufen. Und dann wird es für den Betroffenen richtig teuer. Während ein einfaches Knöllchen "nur" 30 Euro kostet, zahlt man für den abgeschleppten Wagen schon mindestens 130 Euro.

"Es soll aber nicht der Eindruck entstehen, dass die Stadt hier die Bürger schikaniert, um Geld einzutreiben", stellt Blank klar. Denn die Stadt erhält nur das Bußgeld - also einen kleinen Teil des kassierten Betrages. Den größten bekommt das Abschleppunternehmen. Für die Stadt steht nicht das Finanzielle im Vordergrund, ihr geht es vor allem darum, die Parkplätze für die Anwohner freizuhalten, die eine Parkerlaubnis für die Altstadt besitzen.

Beim Gemeindevollzugsdienst gehen im Verhältnis zu den ausgesprochenen Verwarnungen und abgeschleppten Fahrzeugen relativ wenige Beschwerden ein. Das liege unter anderem am freundlichen Umgang mit den Bürgern, was Blank sehr wichtig ist: "Ich lege viel Wert darauf, dass die Bürger nicht von oben herab behandelt werden." Außerdem kommt es den Angestellten des Gemeindevollzugdienstes entgegen, dass die Preise fürs Falschparken überall in Deutschland gleich sind und deshalb nicht einer "städtischen Willkür" unterliegen. "Wenn man den Leuten erklärt, warum sie hier nicht parken dürfen, dann sehen das die meisten auch ein", fasst Blank den pädagogischen Ansatz zusammen. Genauso ist es auch bei dem Paar aus Schriesheim. "Wir haben einfach nicht auf die Schilder geachtet. Aber Recht ist nun mal Recht. Schließlich bezahlen die Anwohner für die Parkplätze", geben sie reumütig zu.